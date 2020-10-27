A dois meses do fim do ano, 9 cidades não decidiram sobre volta às aulas

Outras 13 cidades foram procuradas pela reportagem, mas não deram retorno até a publicação desta matéria. Entre essas estão municípios que estão com aulas presenciais suspensas até o fim de outubro e outros que não informaram a situação do ensino presencial. São eles: Mantenópolis, São Gabriel da Palha, Marilândia, Ponto Belo, Conceição da Barra, Vila Pavão, Jaguaré, Itarana, Santa Leopoldina, Conceição do Castelo, Itapemirim, Piúma e Pinheiros. A reportagem não conseguiu contato com a prefeitura de Governador Lindenberg.