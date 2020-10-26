Com poucos alunos nas escolas, governo do ES suspende revezamento

A baixa participação dos alunos da rede estadual nas aulas levou o governo do Estado a suspender o revezamento de turmas, medida que havia sido estabelecida para evitar aglomerações e garantir o distanciamento social dentro das escolas. Nas duas primeiras semanas, apenas 15% dos estudantes de ensino médio matriculados nas unidades administradas pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) retornaram às atividades presenciais.
A expectativa era que a participação chegasse a pelo menos 25%, índice equivalente ao número de famílias que assinaram o termo de manifestação de interesse na retomada das aulas presenciais. As atividades estavam suspensas desde março, devido à pandemia do novo coronavírus, e foram restabelecidas para as turmas do ensino médio no último dia 13. Para os alunos do fundamental, o retorno começou nesta segunda-feira (26).
Do grupo de cerca de 100 mil alunos do ensino médio, segundo o secretário Vitor de Angelo, cerca de 15 mil comparecem na primeira semana. Por conta disso, o governo anunciou o fim do revezamento nesta etapa.
A proposta dizia que, na primeira semana, 50% dos alunos teriam aulas presenciais, enquanto 50% permaneceriam em casa, com ensino remoto. Na semana seguinte, os grupos se inverteriam.
"Respeitados os protocolos de biossegurança, respeitada a ocupação máxima da sala de aula, nós entendemos que, mesmo sem o revezamento, a quantidade de alunos que veio na primeira e segunda semanas poderia ser somada e virem todos juntos"
Nesta segunda-feira, foram retomadas as aulas presenciais em 292 escolas de Ensino Fundamental II da rede estadual, que conta com um total de 75.179 estudantes cursando do 5º ao 9º ano. Desse grupo, o balanço deve ser feito no final da semana.
"O retorno foi tranquilo. Não foi diferente do retorno do ensino médio. Foi tranquilo, acho que até já favorecido pelo fato de termos uma experiência de 15 dias. Não é propriamente uma novidade, ao menos para os servidores", constata o secretário.