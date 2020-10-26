Com poucos alunos nas escolas, governo do ES suspende revezamento

As atividades presenciais nas escolas de ensino fundamental foram retomadas nesta segunda-feira (26) Crédito: Fernando Madeira

A baixa participação dos alunos da rede estadual nas aulas levou o governo do Estado a suspender o revezamento de turmas, medida que havia sido estabelecida para evitar aglomerações e garantir o distanciamento social dentro das escolas. Nas duas primeiras semanas, apenas 15% dos estudantes de ensino médio matriculados nas unidades administradas pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) retornaram às atividades presenciais.

A expectativa era que a participação chegasse a pelo menos 25%, índice equivalente ao número de famílias que assinaram o termo de manifestação de interesse na retomada das aulas presenciais. As atividades estavam suspensas desde março, devido à pandemia do novo coronavírus , e foram restabelecidas para as turmas do ensino médio no último dia 13. Para os alunos do fundamental, o retorno começou nesta segunda-feira (26).

Do grupo de cerca de 100 mil alunos do ensino médio, segundo o secretário Vitor de Angelo, cerca de 15 mil comparecem na primeira semana. Por conta disso, o governo anunciou o fim do revezamento nesta etapa.

A proposta dizia que, na primeira semana, 50% dos alunos teriam aulas presenciais, enquanto 50% permaneceriam em casa, com ensino remoto. Na semana seguinte, os grupos se inverteriam.

"Respeitados os protocolos de biossegurança, respeitada a ocupação máxima da sala de aula, nós entendemos que, mesmo sem o revezamento, a quantidade de alunos que veio na primeira e segunda semanas poderia ser somada e virem todos juntos" Vitor de Angelo - Secrettário de Estado da Educação