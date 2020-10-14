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Na rede municipal

Vitória decide não voltar com as aulas presenciais em 2020

Após consulta à comunidade escolar, a maioria das famílias optou por manter as atividades remotas até o final do ano letivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 15:37

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 15:37

Prefeitura de Vitória começa a fixar avisos com orientações para prevenção da Covid-19 nas escolas
Nas escolas de Vitória foram instalados avisos com orientações para prevenção da Covid-19 Crédito: Alan Costa / Divulgação PMV
Os alunos das escolas da rede municipal de Vitória não vão voltar às aulas presenciais em 2020. Após consulta à comunidade escolar, a maioria optou por manter as atividades remotas até o final do ano letivo. A Capital do Espírito Santo se junta a pelo menos outros 36 municípios que já declararam, em levantamento de A Gazeta, que não retornam neste ano. As aulas foram suspensas em todo o Estado em março, devido à pandemia da Covid-19, e a retomada foi autorizada pelo governo a partir de outubro. 
A Secretaria Municipal da Educação (Seme) ouviu as famílias, na consulta conduzida pelos Conselhos de Escola, e 80% preferem continuar com as atividades não presenciais, registrando ainda que não enviariam seus filhos às escolas para frequentar aulas por revezamento, considerando a situação da pandemia do coronavírus e o fato de restarem pouco mais de 20 dias letivos para a conclusão do ano escolar. O levantamento foi feito junto à comunidade escolar de todas as etapas: educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Vitória decide não voltar com as aulas presenciais em 2020
De acordo com a assessoria da Seme, as atividades remotas continuarão sendo realizadas através do uso da plataforma AprendeVix e do material impresso disponibilizado pelas unidades de ensino. A subsecretária de Gestão Educacional, Maria do Carmo Starling de Oliveira, acrescenta que a proposta é intensificar as atividades, de modo a fortalecer o processo de ensino-aprendizagem. 

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As 102 unidades de ensino da rede municipal já vinham sendo adaptadas com os protocolos de segurança exigidos, para viabilizar o retorno, porém a decisão do município foi a de acompanhar o posicionamento da maioria. Maria do Carmo garante que, assim que for possível o retorno, as escolas estarão preparadas para receber os alunos. 
Na região metropolitanaCariacicaSerraFundão e Guarapari também não retornam em 2020. Vila Velha encerrou a consulta à comunidade escolar, mas ainda não apresentou o seu posicionamento. No município, as atividades estão suspensas até o final deste mês por decreto. Viana ainda não se decidiu. 

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