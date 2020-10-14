Nas escolas de Vitória foram instalados avisos com orientações para prevenção da Covid-19 Crédito: Alan Costa / Divulgação PMV

A Secretaria Municipal da Educação (Seme) ouviu as famílias, na consulta conduzida pelos Conselhos de Escola, e 80% preferem continuar com as atividades não presenciais, registrando ainda que não enviariam seus filhos às escolas para frequentar aulas por revezamento, considerando a situação da pandemia do coronavírus e o fato de restarem pouco mais de 20 dias letivos para a conclusão do ano escolar. O levantamento foi feito junto à comunidade escolar de todas as etapas: educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Your browser does not support the audio element. Vitória decide não voltar com as aulas presenciais em 2020

De acordo com a assessoria da Seme, as atividades remotas continuarão sendo realizadas através do uso da plataforma AprendeVix e do material impresso disponibilizado pelas unidades de ensino. A subsecretária de Gestão Educacional, Maria do Carmo Starling de Oliveira, acrescenta que a proposta é intensificar as atividades, de modo a fortalecer o processo de ensino-aprendizagem.