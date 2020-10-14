Portugal decreta estado de calamidade e aperta restrições contra Covid

Em discurso ao país, o primeiro-ministro António Costa, voltou a apelar à responsabilidade individual dos portugueses Crédito: Câmara Municipal de Lisboa

Após enfrentar alta recorde de casos de Covid-19 na última semana, Portugal vai endurecer medidas de restrição no país, que volta agora ao estado de calamidade -o mais grave antes do estado de emergência.

Entre as medidas estão a proibição de reunião de grupos com mais de cinco pessoas e o aviso de que o governo vai propor ao Parlamento com urgência lei que torna obrigatório o uso de máscaras nas ruas.

Enquanto a legislação não muda, a utilização do item ao sair de casa passa a ser "fortemente recomendado". Até agora, a proteção só era obrigatória em espaços fechados e nos transportes públicos.

O governo também pretende que o Parlamento aprove a obrigatoriedade do uso do aplicativo oficial Stay Away Covid, que rastreia contatos com infectados pelo coronavírus, no ambiente de trabalho, em escolas e universidades e por forças de segurança.

Foi anunciado ainda que a polícia e as autoridades sanitárias vão intensificar as fiscalizações, especialmente quanto a empresas e restaurantes. Os valores das multas para o descumprimento das regras subiram e podem chegar a até 10 mil euros (aproximadamente R$ 65 mil).

Em discurso ao país na tarde desta quarta-feira (14), o primeiro-ministro, o socialista António Costa, voltou a apelar à responsabilidade individual dos portugueses.

"Precisamos assentar o controle da pandemia nos comportamentos individuais de cada um de nós e no apelo à responsabilidade individual para todos contribuirmos para controlar esta pandemia", afirmou.

Após uma série de casos de estudantes estrangeiros contaminados em festas universitárias na região do Porto, o primeiro-ministro também anunciou a proibição de todas as festas e eventos acadêmicos, como recepção de calouros e trotes, que em Portugal se chamam praxes.

Assim como vários países europeus, Portugal enfrenta uma trajetória de alta nas infecções por Covid-19. Os casos vêm se agravando particularmente desde meados de agosto.

Nesta quarta, o país bateu seu recorde de novas infecções diárias desde o início da pandemia: 2.072 pessoas detectadas com a Covid-19.