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Em alerta

Alemanha registra recorde de casos diários de Covid-19 em seis meses

De acordo com o divulgado pelas autoridades alemãs, nas últimas 24 horas, 4.000 novas infecções foram detectadas, o que não acontecia desde o início de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 17:13

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:13

RAG - Natal em Nuremberg, na Alemanha
Na Alemanha, nas últimas 24 horas, 4.000 novas infecções foram detectadas, o que não acontecia desde o início de abril  Crédito: foto: Reprodução/Instagram
Autoridades alemãs alertaram nesta quinta (8) para o aumento preocupante nos casos de Covid-19 registrados no país e para uma possível "propagação incontrolável" do vírus.
Nas últimas 24 horas, 4.000 novas infecções foram detectadas, o que não acontecia desde o início de abril.
"Os números mostram um aumento preocupante, sobretudo hoje", declarou o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn.
Ele pediu aos alemães que não desperdicem as conquistas registradas até o momento no combate à pandemia, que fizeram da Alemanha uma dos países europeus menos afetados pelo coronavírus em termos proporcionais.
O recorde de contágios em apenas um dia no país aconteceu em 2 de abril, com quase 6.500 casos registrados.
Para o presidente do Instituto de Vigilância Epidemiológica Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, ainda não se sabe como a situação vai evoluir na Alemanha nos próximos dias.
"É possível que tenhamos mais de 10 mil casos por dia, é possível que o vírus se propague de forma incontrolável", completou, antes de afirmar que espera que o país não atinja esse nível.
A Alemanha registrou, até aqui, 310.144 casos e 9.578 mortes confirmadas pela Covid-19, segundo o instituto -um número muito inferior ao de países europeus com populações similares.

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