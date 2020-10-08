Alemanha registra recorde de casos diários de Covid-19 em seis meses

Na Alemanha, nas últimas 24 horas, 4.000 novas infecções foram detectadas, o que não acontecia desde o início de abril Crédito: foto: Reprodução/Instagram

Autoridades alemãs alertaram nesta quinta (8) para o aumento preocupante nos casos de Covid-19 registrados no país e para uma possível "propagação incontrolável" do vírus.

Nas últimas 24 horas, 4.000 novas infecções foram detectadas, o que não acontecia desde o início de abril.

"Os números mostram um aumento preocupante, sobretudo hoje", declarou o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn.

Ele pediu aos alemães que não desperdicem as conquistas registradas até o momento no combate à pandemia, que fizeram da Alemanha uma dos países europeus menos afetados pelo coronavírus em termos proporcionais.

O recorde de contágios em apenas um dia no país aconteceu em 2 de abril, com quase 6.500 casos registrados.

Para o presidente do Instituto de Vigilância Epidemiológica Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, ainda não se sabe como a situação vai evoluir na Alemanha nos próximos dias.

"É possível que tenhamos mais de 10 mil casos por dia, é possível que o vírus se propague de forma incontrolável", completou, antes de afirmar que espera que o país não atinja esse nível.