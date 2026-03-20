Acidente envolvendo três veículos deixa ferido grave em Cachoeiro

Carros e moto se envolvem em acidente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux, um Fiat Uno e uma motocicleta deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta sexta-feira (20), na BR 482, próximo a um trevo na altura do bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As causas da colisão ainda não foram informadas pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações apuradas no local pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista do Fiat Uno estava acompanhado da neta no momento do acidente. Ele sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A criança teve apenas ferimentos superficiais.