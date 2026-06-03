Entenda por que suspeitos de furtos costumam responder aos processos em liberdade

A prisão de suspeitos que cometem furtos costuma gerar uma dúvida entre a população: por que pessoas detidas diversas vezes acabam voltando às ruas pouco tempo depois? A resposta passa pelas regras previstas na legislação brasileira e pelos critérios que a Justiça deve seguir ao decidir se um indivíduo permanece preso ou responde ao processo em liberdade.





Para as forças de segurança, situações como essa geram sensação de impunidade. "Acredito que em todo o território nós temos casos de infratores contumazes que têm dezenas de passagens pelo sistema prisional", afirmou o tenente-coronel Ricardo, da Polícia Militar.





Mesmo quando se trata de suspeitos que possuem histórico de detenções, especialistas explicam que uma prisão em flagrante não significa automaticamente que a pessoa permanecerá presa até o julgamento.