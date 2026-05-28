Tragédia de Mariana: Justiça do ES manda advogado retirar publicações sobre indenização

A ação, proposta pela BHP Billiton Brasil, apontou que José Marques e o escritório britânico estariam utilizando as redes sociais para incentivar vítimas do desastre de Mariana a buscar indenizações no exterior.





Para a juíza, em tese, a conduta dos réus extrapolou os limites éticos da publicidade advocatícia, configurando possível captação indevida de clientes e induzindo vítimas vulneráveis a desistirem do Programa Indenizatório Definitivo (PID), previsto no acordo de repactuação homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em favor de ações estrangeiras.





"Nesse contexto, a continuidade das divulgações questionadas possui potencial para comprometer a efetividade do programa indenizatório, influenciando indevidamente potenciais beneficiários e desestimulando a adesão às medidas reparatórias oficialmente instituídas, circunstância apta a ocasionar prejuízos de difícil ou incerta reparação", observa a magistrada, na decisão.





Marília Abreu diz, ainda, que esta não seria a primeira vez que José Marques adota essa prática — ele já havia sido alvo de ação apresentada pela seccional capixaba da OAB.





A juíza, na decisão, menciona artigos do Código de Ética da OAB, entre os quais o que estabelece que a publicidade profissional do advogado não pode configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão.





No caso atual, a entidade foi oficiada pela juíza para que promova as medidas que considerar cabíveis diante da conduta reiterada de José Marques.





Além das sanções previstas para o advogado e o escritório britânico, a Meta — empresa dona do Instagram — e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foram comunicadas da decisão judicial para adotar as providências necessárias em relação às ordens de retirada de publicações e do site do ar.