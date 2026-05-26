Governo lança edital para projetos de reparação da tragédia de Mariana

Os projetos capilarizados vão ser selecionados por meio de edital. O foco dessa iniciativa é voltado para ações comunitárias diretas com valores de R$ 50 mil a R$ 400 mil, por proposta. Os projetos estruturantes, por sua vez, serão escolhidos por chamamento público e preveem

propostas de desenvolvimento variando entre R$ 5 milhões e R$ 23 milhões e que atuem como vetores de desenvolvimento regional, articulando as iniciativas menores em redes mais robustas.





As ações dos projetos capilarizados estão organizadas em cinco linhas prioritárias:

Economia Popular e Solidária : foco na geração de renda e fomento à agricultura familiar e pesca;

Reabilitação Territorial e dos Modos de Vida : abrange educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos sociais;

: abrange educação, cultura, lazer e fortalecimento de vínculos sociais; Resiliência Comunitária e Transição Climática : traz possibilidades de projetos nas áreas de recuperação de recursos naturais e de tecnologias sociais de acesso à água potável;

: traz possibilidades de projetos nas áreas de recuperação de recursos naturais e de tecnologias sociais de acesso à água potável; Autonomia dos Povos e Comunidades Tradicionais : voltada para indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais;

: voltada para indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais; Igualdade e Não-Discriminação : para projetos que vão priorizar, por exemplo, direitos das mulheres e de grupos vulnerabilizados.

: para projetos que vão priorizar, por exemplo, direitos das mulheres e de grupos vulnerabilizados.



Os projetos capilarizados poderão ser apresentados por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e coletivos informais – estes com apoio de instituições parceiras que tenham ao menos dois anos de experiência na defesa dos direitos das pessoas atingidas e estejam localizadas em algum dos 49 municípios listados no Novo Acordo.





Um diferencial importante desse lançamento é a diversidade na gestão. Pelo menos 50% das organizações apoiadas devem ser coordenadas por mulheres, além de haver cotas específicas de 5% para jovens e 5% para povos e comunidades tradicionais.





Confira os prazos do edital:





Data limite para o recebimento de propostas: 22 de junho

Previsão da divulgação do resultado parcial: 13 de julho

Apresentação de recursos: De 13 a 16 de julho

Publicação do resultado final: 31 de julho

Previsão da formalização: 7 de agosto





Já os projetos estruturantes vão atuar em dois eixos principais: fortalecimento institucional, para aprimorar a gestão e a governança das organizações sociais, e estruturação de serviços e empreendimentos produtivos coletivos, a fim de ampliar a capacidade de comercialização e a integração das cadeias produtivas regionais.





Dessa categoria poderão participar, até 30 de dezembro, também organizações da sociedade civil e coletivos informais, desde que participem como organizações apoiadas em conjunto com entidades executoras, que serão organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, de maior porte e experiência na gestão de grandes projetos.