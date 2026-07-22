Do ES para o mundo: capixaba se classifica para o Campeonato Mundial de Pokémon

Se a vida fosse um jogo de Pokémon, Matheus Furlani Carretta poderia dizer que acaba de desbloquear uma das fases mais difíceis da jornada. Nascido em Santa Teresa e morador de Vila Velha, o desenvolvedor de software garantiu uma vaga no Campeonato Mundial de Pokémon e será o único representante do Espírito Santo na competição.





E olha que chegar até lá está longe de ser tão simples quanto escolher Pikachu e partir para a batalha. Matheus conseguiu ficar entre os 60 melhores jogadores da América Latina na temporada e vai disputar o Pokémon Video Game Championships (VGC), modalidade oficial dos jogos da franquia para Nintendo Switch, na categoria Master, destinada aos competidores adultos.





O feito chama ainda mais atenção pelo pouco tempo de experiência no circuito. Embora Pokémon faça parte da vida de Matheus desde a infância, ele só descobriu o cenário competitivo em 2024.