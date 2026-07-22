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Do ES para o mundo: capixaba se classifica para o Campeonato Mundial de Pokémon

Matheus Furlani Carretta está entre os 60 classificados da América Latina e vai representar o Espírito Santo nos Estados Unidos.
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 10:19

Capixaba se classifica para o Campeonato Mundial de Pokémon
Capixaba se classifica para o Campeonato Mundial de Pokémon Acervo Pessoal

Se a vida fosse um jogo de Pokémon, Matheus Furlani Carretta poderia dizer que acaba de desbloquear uma das fases mais difíceis da jornada. Nascido em Santa Teresa e morador de Vila Velha, o desenvolvedor de software garantiu uma vaga no Campeonato Mundial de Pokémon e será o único representante do Espírito Santo na competição.


E olha que chegar até lá está longe de ser tão simples quanto escolher Pikachu e partir para a batalha. Matheus conseguiu ficar entre os 60 melhores jogadores da América Latina na temporada e vai disputar o Pokémon Video Game Championships (VGC), modalidade oficial dos jogos da franquia para Nintendo Switch, na categoria Master, destinada aos competidores adultos.


O feito chama ainda mais atenção pelo pouco tempo de experiência no circuito. Embora Pokémon faça parte da vida de Matheus desde a infância, ele só descobriu o cenário competitivo em 2024.

Matheus Furlani Carretta descobriu o cenário competitivo em 2024
Matheus Furlani Carretta descobriu o cenário competitivo em 2024 Acervo pessoal

Minha relação com Pokémon começou ainda na infância, como a de muitas pessoas da minha geração. Cresci assistindo ao anime, jogando os jogos e acompanhando a franquia

Matheus Furlani Carretta Desenvolvedor de software

Foi quando começou a estudar as estratégias por trás das batalhas e participar de torneios que percebeu que aquela diversão de infância poderia levá-lo bem mais longe.


"Conforme fui participando de torneios e conquistando bons resultados contra jogadores de alto nível, percebi que tinha condições de competir nacional e internacionalmente."

Mas como alguém se classifica para um Mundial de Pokémon?

De acordo com Matheus, não existe uma seletiva única para chegar ao campeonato. A disputa pela vaga acontece durante praticamente toda a temporada, de setembro a agosto.

Capixaba Matheus Furlani Carretta conquista vaga no Mundial de Pokémon
Capixaba Matheus Furlani Carretta conquista vaga no Mundial de Pokémon Acervo pessoal

Ao longo desse período, os competidores participam de torneios oficiais e acumulam os chamados Championship Points, ou CP. Existem desde competições realizadas em lojas autorizadas e torneios online até grandes eventos regionais e internacionais.


Quanto melhor a colocação, mais pontos o jogador conquista. No fim da temporada, somente os melhores colocados de cada região conseguem o convite para o Mundial. Na América Latina, são apenas 60 vagas.


Por isso, Matheus precisou encarar uma verdadeira maratona de batalhas e viagens ao longo do ano. A classificação só foi confirmada no último grande torneio da temporada, o Internacional da América do Norte.


E teve até encontro com um "chefão": durante a caminhada, o capixaba enfrentou o atual campeão mundial.

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