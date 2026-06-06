Jogos de tabuleiro viram febre no ES e atraem novos adeptos; saiba onde jogar

Quem não se interessou por Dungeons & Dragons depois de Stranger Things? Se reuniu com a família em casa para jogar War? Ou acusou um amigo de estar "trapaceando" no Banco Imobiliário? Pois é, todo mundo tem alguma memória marcante com jogos de tabuleiro. Pode ser com aqueles que estão cada dia mais populares, ou com os outros que nunca sairão de moda.





Esse hobby vem conquistando pessoas de todas as idades, tanto como oportunidade de diversão, quanto para reunir famílias e amigos ao redor de uma mesa. E é claro que essa “febre” também vem acontecendo no Espírito Santo, uma vez que o estado possui uma comunidade apaixonada por esse hobby.





Um desses capixabas é o ilustrador Robin Ribeiro. Ele conta que seu interesse o acompanha desde criança por influência familiar, mas sua conexão mais forte com os jogos veio por meio de seus amigos, quando passavam os tempos de escola criando histórias de RPG.