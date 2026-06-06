Jogos de tabuleiro viram febre no ES e atraem novos adeptos; saiba onde jogar

Quem não se interessou por Dungeons & Dragons depois de Stranger Things? Se reuniu com a família em casa para jogar War? Ou acusou um amigo de estar "trapaceando" no Banco Imobiliário? Pois é, todo mundo tem alguma memória marcante com jogos de tabuleiro. Pode ser com aqueles que estão cada dia mais populares, ou com os outros que nunca sairão de moda.
Esse hobby vem conquistando pessoas de todas as idades, tanto como oportunidade de diversão, quanto para reunir famílias e amigos ao redor de uma mesa. E é claro que essa “febre” também vem acontecendo no Espírito Santo, uma vez que o estado possui uma comunidade apaixonada por esse hobby.
Um desses capixabas é o ilustrador Robin Ribeiro. Ele conta que seu interesse o acompanha desde criança por influência familiar, mas sua conexão mais forte com os jogos veio por meio de seus amigos, quando passavam os tempos de escola criando histórias de RPG.
É uma tradição que decidimos manter mesmo após nos formarmos no ensino médio, uma promessa de continuar nos reunindo para manter essa amizade viva, e como desculpa para matar a saudade
Robin Ribeiro Ilustrador
Felipe Stein é outro amante dos tabuleiros, que compartilha a história de se relacionar com o lazer e suas amizades. Como o jovem estuda e trabalha utilizando tecnologia, ele revela que se distrair com um jogo é uma oportunidade para se desconectar um pouco das telas e ter momentos de interação mais genuínos com outras pessoas.
Da sala de estar à espaços da Grande Vitória
Com o aumento do interesse pelo hobby, espaços e eventos voltados a esse público vêm ganhando força, e um deles é o Mesa Fest em Vila Velha. O influenciador capixaba Victor Hugo, conhecido como Torugo, conta que o evento surgiu como uma forma de entrosar seus seguidores.
Ele é um dos donos do canal do YouTube “Mesa Secreta”, que conta com mais de 22 mil inscritos. E o que nasceu como um encontro de fãs do canal, se tornou o Mesa Fest, um espaço de lazer e convivência para famílias, amigos e apaixonados pelo entretenimento.
Além dos clássicos
Não para por aí. Segundo o influencer Dixit, existem diversos jogos, além dos clássicos, que também são muito procurados pelo público, como Zombicide, Everdell e Heat.
Outro espaço que os amantes desse lazer podem frequentar é o Café Geek Cafeteira e Ludoteca, também em Vila Velha. A proprietária Rosangela Lima conta que a ideia de fazer o espaço surgiu com uma sugestão de amigos no momento pós pandemia.
A experiência basicamente seria unir a magia das noites de jogos com uma cafeteria, permitindo que os clientes jogassem enquanto degustavam seu café.
O público-alvo, segundo ela, está dividido entre famílias e amigos, sendo a maioria de jovens adultos entre 20 a 35 anos - e muitos já com o gosto por jogos de tabuleiro clássicos e modernos.
Mostrando o potencial de conexão que os jogos possuem, Rosangela revela que além de um evento de cultura sul-coreana organizado com clientes, “até um casal que se conheceu no Café Geek vai comemorar o primeiro dia dos namorados deles” no estabelecimento.
As pessoas têm percebido que é importante estar offline em alguns momentos, especialmente para diversão. Além disso, os jogos conseguem aliar diversão com o estímulo de habilidades como raciocínio, memória, paciência e socialização
Rosangela Lima Proprietária do Café Geek
Em uma era marcada pela tecnologia, a proprietária também acredita que os jogos trazem uma alternativa de passar um tempo longe das telas, o que é essencial para a saúde mental.
E é justamente por isso que o interesse não para de crescer. “As pessoas criam vínculo, se conhecem no evento, jogam de um a três jogos juntos, criam conexão e depois trocam contato. Quando termina o evento, eles marcam de se encontrar e jogar algo juntos, e criam uma amizade”.
Quando perguntado sobre o que motiva as pessoas a retornarem ao evento, Torugo reforça o caráter social e interativo dos jogos. Para ele, mais do que afastar os participantes das telas, o hobby cria novas amizades, fortalece laços e permite que novas memórias sejam construídas em torno de uma mesa.