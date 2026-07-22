‘Tudo Vai Ficar Bem’: ouça a música inédita de Marília Mendonça

Os fãs de Marília Mendonça ganharam uma homenagem emocionante nesta quarta-feira, 22, data em que a cantora completaria 31 anos. A equipe da artista lançou oficialmente Tudo Vai Ficar Bem, música inédita gravada por ela antes de sua morte e que preserva sua interpretação original, mantendo viva a essência da voz que marcou uma geração de brasileiros.





O lançamento rapidamente mobilizou as redes sociais, onde admiradores celebraram a novidade e relembraram o legado da sertaneja. A divulgação da faixa foi encarada como um presente para os fãs, que destacaram a importância de manter viva a obra da artista, morta em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo em Minas Gerais.





Tudo Vai Ficar Bem surgiu a partir de uma gravação guia feita pela própria Marília Mendonça, formato que a cantora costumava utilizar para registrar novas composições apenas com voz e violão antes das versões definitivas.





A canção foi escrita em parceria com Tales Lessa, Júnior Gomes, Vini Show e Benício Neto, enquanto a produção musical ficou sob responsabilidade de Júnior Campi. Antes conhecida entre parte dos fãs pelo nome Pequena, a composição circulava de forma não oficial desde 2022 e agora recebe seu lançamento definitivo nas plataformas digitais.





Um dos trechos da música transmite uma mensagem de acolhimento e esperança: “Tudo vai ficar bem e as flores vão nascer de novo depois de amanhã, porque o inverno está passando, a chuva já tá estiando e o sol voltou". Confira: