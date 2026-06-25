Prime Video anuncia produção de cinebiografia de Marília Mendonça

O Prime Video anunciou nesta quinta-feira (25) o início da produção de "Marília", longa-metragem de ficção baseado na trajetória da cantora sertaneja Marília Mendonça. As filmagens estão previstas para começar em julho.





A protagonista será vivida pela estreante Marina Versos. O elenco do longa também traz nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Alejandro Claveaux e George Sauma.