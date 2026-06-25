Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Filmes

Prime Video anuncia produção de cinebiografia de Marília Mendonça

A protagonista será vivida pela estreante Marina Versos, que encarnará a trajetória da cantora sertaneja
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 12:06

Marília Mendonça se apresenta em show em fevereiro de 2020
Prime Video anuncia produção de cinebiogrfia de Marília Mendonça. Divulgação

O Prime Video anunciou nesta quinta-feira (25) o início da produção de "Marília", longa-metragem de ficção baseado na trajetória da cantora sertaneja Marília Mendonça. As filmagens estão previstas para começar em julho.


A protagonista será vivida pela estreante Marina Versos. O elenco do longa também traz nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Alejandro Claveaux e George Sauma.

A atriz e cantora Marina Versos, que interpretará Marília Mendonça
A atriz e cantora Marina Versos, que interpretará Marília Mendonça Reprodução/ Prime Video

O longa será dirigido por Dainara Toffoli, o roteiro é assinado por Carina Schulze e Patrícia Andrade. A produção fica a cargo das produtoras Gullane e Chatrone. A narrativa irá desde a sua adolescência, cantando na igreja, até se tornar uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos.


Este é o segundo projeto anunciado pela plataforma de streaming da Amazon dedicado à cantora. A empresa também tem em desenvolvimento a série documental "Marília Mendonça: Sentimento Louco". O longa ficcional ainda não tem previsão de estreia.

Veja Também 

Comentário de Vini Jr. em foto de Virginia Fonseca movimenta rumores de volta do casal

Vini Jr. comenta em foto de Virginia e aumenta rumores de reconciliação

Peça "Três Mulheres Altas" ganha apresentação extra em Vitória.

Espetáculo "Três Mulheres Altas", com Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, ganha sessão extra em Vitória

Titãs, IRA! e Dead Fish são atrações do festival de rock em Vila Velha.

Titãs, IRA! e Dead Fish comandam festival gratuito de rock em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marília Mendonça Filme Prime Vídeo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jogador Marquinhos leva fotógrafo do ES para registrar a família na Copa
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
'Sou, com honra, parte deste país', diz Ancelotti sobre cantar hino
Imagem de destaque
5 receitas tradicionais da culinária brasileira para celebrar a vitória da Seleção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados