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Copa do Mundo

'Sou, com honra, parte deste país', diz Ancelotti sobre cantar hino

Técnico disse que leu as palavras para acertar e demonstrou empenho no aprendizado

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 14:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2026 às 14:10
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Após voltar a cantar o hino nacional brasileiro, desta vez antes da partida contra a Escócia pela Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti disse que leu as palavras para acertar e demonstrou empenho no aprendizado. "Eu gosto de cantar o hino. Neste período eu sou, com honra, parte deste país, então eu gostei de cantar", afirmou em entrevista concedida após a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia.


O técnico disse ainda que o hino brasileiro é difícil e por isso ele precisou ler. Nascido na pequena cidade de Reggiolo, no norte da Itália, até agora ele tinha apenas o hino italiano na ponta da língua. Torcedores brasileiros reagiram com entusiasmo ao esforço do treinador. "Carlo Ancelotti cantando o hino nacional é aura pura", disse um deles. "Me conquistou, estou totalmente carlotizada", comentou uma torcedora.


O técnico já havia surpreendido os brasileiros ao cantar o hino na abertura do jogo contra o Haiti, há uma semana, gesto que foi recebido com simpatia. Ancelotti recebe elogios também por tentar falar português nas entrevistas concedidas à imprensa durante o campeonato mundial.

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