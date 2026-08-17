Sedu do ES abre seleção para professor em designação temporária

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital de processo seletivo simplificado para contratar professores não habilitados em designação temporária. A remuneração varia de R$ 2.839 a R$ 4.025, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva.
Os selecionados vão atuar na Educação Básica: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos - EJA, Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade – Educação em Prisões (Sistema Prisional), Educação Escolar na Socioeducação (Unidades Socioeducativas do Iases), Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar e nas escolas com oferta de Educação em Tempo Parcial e Integral.
Para participar da seleção, o candidato deve estar cursando a partir do 5º período da graduação ou nível superior na área de atuação, entre outros requisitos. A titulação vai depender da área de interesse.
Os interessados podem se inscrever das 10h do dia 24 de agosto até as 17h do dia 2 de setembro de 2026, no site selecao.es.gov.br.
PA seleção contará com três etapas: inscrição; comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais; e formalização do contrato.
O processo seletivo terá validade até o final do ano letivo de 2027, podendo ser
prorrogado por até 12 meses, conforme necessidade da Sedu.
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