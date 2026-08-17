Sedu do ES abre seleção para professor em designação temporária

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital de processo seletivo simplificado para contratar professores não habilitados em designação temporária. A remuneração varia de R$ 2.839 a R$ 4.025, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva.





Os selecionados vão atuar na Educação Básica: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos - EJA, Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade – Educação em Prisões (Sistema Prisional), Educação Escolar na Socioeducação (Unidades Socioeducativas do Iases), Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar e nas escolas com oferta de Educação em Tempo Parcial e Integral.