Por que o diagnóstico da doença de Lito Sousa é difícil?

Embora a maior parte dos casos de DCJ seja classificada como esporádica, existem formas hereditárias associadas a alterações no gene PRNP. De acordo com o MedlinePlus Genetics, variantes patogênicas neste gene estão relacionadas a formas familiares de doenças priônicas, incluindo a DCJ familiar, a síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker e a insônia familiar fatal. As formas familiares seguem padrão de herança autossômica dominante.





É nesse contexto que a investigação genética pode ajudar a esclarecer a origem do quadro e a identificar situações em que familiares também possam estar em risco. Para Caio Bruzaca, o teste deve ser considerado dentro de uma investigação clínica mais ampla. "Além da ressonância, o teste genético vai ser primordial para o diagnóstico correto".





O médico explica ainda que a análise do gene PRNP pode ser realizada por múltiplas abordagens de investigação. "Essa pesquisa pode ser feita por diferentes estratégias de sequenciamento genético, a partir do sequenciamento de exoma ou até mesmo por NGS do gene PRNP. Ou seja, temos várias formas de investigar o gene relacionado à doença priônica. No entanto, essa pesquisa é mais bem indicada quando temos um paciente com sinais e sintomas neurológicos, distúrbios do movimento, alterações de memória e do sono, associados a uma ressonância alterada, o que indica a necessidade de investigação genética".





A identificação de uma variante patogênica no PRNP também pode ter implicações para a família. Nas formas hereditárias, uma pessoa que carrega uma variante causadora da doença tem, em geral, 50% de chance de transmití-la a cada filho.





Por isso, o aconselhamento genético faz parte da investigação quando existe suspeita de uma forma hereditária. "Mais do que apenas fazer o teste genético, essa família precisa ser avaliada por um médico geneticista. Isso porque estamos diante de uma doença que pode ser hereditária e familiar, e temos a possibilidade de prevenir e diagnosticar precocemente mutações nos genes PRNP, contribuindo para melhorar a qualidade de vida do paciente".





A DCJ também pode ocorrer de forma adquirida, embora essa seja uma categoria distinta das formas hereditárias e esporádicas. A variante da doença relacionada à encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca, é uma forma específica e extremamente rara de DCJ adquirida. A literatura médica também descreve formas iatrogênicas, relacionadas a determinadas exposições médicas.





A diferenciação entre essas formas é importante porque o resultado de um teste genético não deve ser interpretado isoladamente. “Por isso, é tão importante fecharmos o diagnóstico diferencial e avaliarmos tanto o quadro clínico quanto os exames de imagem, em especial a ressonância nuclear magnética", comenta o especialista.





Apesar dos avanços na investigação, a doença ainda não possui tratamento capaz de interromper ou curar sua evolução. O cuidado é direcionado principalmente ao controle dos sintomas e ao conforto do paciente.





Para o médico, a investigação genética tem importância não apenas para o paciente, mas também para a compreensão do risco familiar quando uma forma hereditária é identificada. "Tudo isso deve ser feito dentro do contexto do aconselhamento genético. É importante lembrar que se trata de uma doença sem tratamento específico. O tratamento é sintomático e, muitas vezes, paliativo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente”, finaliza Caio Bruzaca.