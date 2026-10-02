Rua de Lazer de Itaparica não funcionará no domingo de eleição

A Rua de Lazer da orla de Itaparica, em Vila Velha, não funcionará neste domingo (4) por causa das eleições. A suspensão foi anunciada pela Prefeitura de Vila Velha e altera, excepcionalmente, o funcionamento do espaço, que costuma receber moradores e turistas aos domingos para atividades de lazer e convivência.





De acordo com a prefeitura, a medida ocorre em razão das mudanças previstas na circulação de pessoas e veículos durante o dia de votação. Com isso, o trecho da Avenida Estudante José Júlio de Souza, normalmente destinado ao lazer, permanecerá liberado para o trânsito.





A Rua de Lazer voltará a funcionar normalmente após o período eleitoral.