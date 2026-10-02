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Trânsito livre

Rua de Lazer de Itaparica não funcionará no domingo de eleição

Outros pontos turísticos de Vila Velha também estarão fechados no domingo (4); trecho da orla permanecerá liberado para o trânsito

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 21:01

Analu Fagundes

Analu Fagundes

Publicado em 

01 out 2026 às 21:01
A Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica, não terá Rua de Lazer neste domingo (4) Reprodução: Prefeitura de Vila Velha

A Rua de Lazer da orla de Itaparica, em Vila Velha, não funcionará neste domingo (4) por causa das eleições. A suspensão foi anunciada pela Prefeitura de Vila Velha e altera, excepcionalmente, o funcionamento do espaço, que costuma receber moradores e turistas aos domingos para atividades de lazer e convivência.


De acordo com a prefeitura, a medida ocorre em razão das mudanças previstas na circulação de pessoas e veículos durante o dia de votação. Com isso, o trecho da Avenida Estudante José Júlio de Souza, normalmente destinado ao lazer, permanecerá liberado para o trânsito.


A Rua de Lazer voltará a funcionar normalmente após o período eleitoral.

Outros pontos turísticos também estarão fechados

Também por causa das eleições, alguns pontos turísticos de Vila Velha não abrirão para visitação no domingo. Na região da Prainha, a Igreja do Rosário, o Museu Atelier Homero Massena e a Casa da Memória permanecerão fechados durante o dia.


Os três espaços retomam o funcionamento normal na segunda-feira (5). Já o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, também ficará fechado no domingo e voltará a receber visitantes na terça-feira (6).

*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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