Em pronunciamento, presidente do TRE convoca eleitores às urnas no ES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, fez pronunciamento nesta quinta-feira (1°) sobre as eleições do próximo domingo (4).





O comunicado foi publicado no canal do TRE-ES no YouTube. Na gravação de pouco mais de cinco minutos, Namyr Carlos afirma que as eleições marcam um momento significativo da democracia.





Em outro trecho do vídeo, o desembargador pede para que os eleitores não deixem de ir às urnas no domingo, exercendo “o direito ao voto livre, secreto e soberano”.





Além de convocar o eleitorado às urnas, o presidente do TRE-ES ressalta o trabalho realizado para garantir eleições seguras e com a estrutura ideal.





“Os servidores públicos do TRE no Espírito Santo, os mesários, colaboradores e demais partícipes nessa eleição estão trabalhando dia após dia, visando proporcionar a melhor prestação de serviços a toda a sociedade capixaba”, afirma Namyr.





Por fim, o desembargador destaca que as eleições no Espírito Santo contam com o esforço conjunto e cita os atores envolvidos no pleito: “Tribunal Eleitoral, além dos juízes eleitorais, promotores de justiça, procuradores eleitorais, integrantes da Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e também integrantes da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesp)”.





Confira abaixo o vídeo completo: