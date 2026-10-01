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Eleições 2026

Em pronunciamento, presidente do TRE convoca eleitores às urnas no ES

Em vídeo, desembargador destacou trabalho do Tribunal Eleitoral e de outras entidades envolvidas na realização do pleito do próximo domingo (1º)

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 20:53

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

01 out 2026 às 20:53
Namyr Carlos diz que eleições no ES contam com estrutura e segurança para o eleitorado
Namyr Carlos disse que as eleições no Estado contam com estrutura e segurança para o eleitorado Reprodução/TRE-ES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, fez pronunciamento nesta quinta-feira (1°) sobre as eleições do próximo domingo (4).


O comunicado foi publicado no canal do TRE-ES no YouTube. Na gravação de pouco mais de cinco minutos, Namyr Carlos afirma que as eleições marcam um momento significativo da democracia.


Em outro trecho do vídeo, o desembargador pede para que os eleitores não deixem de ir às urnas no domingo, exercendo “o direito ao voto livre, secreto e soberano”.


Além de convocar o eleitorado às urnas, o presidente do TRE-ES ressalta o trabalho realizado para garantir eleições seguras e com a estrutura ideal.


“Os servidores públicos do TRE no Espírito Santo, os mesários, colaboradores e demais partícipes nessa eleição estão trabalhando dia após dia, visando proporcionar a melhor prestação de serviços a toda a sociedade capixaba”, afirma Namyr.


Por fim, o desembargador destaca que as eleições no Espírito Santo contam com o esforço conjunto e cita os atores envolvidos no pleito: “Tribunal Eleitoral, além dos juízes eleitorais, promotores de justiça, procuradores eleitorais, integrantes da Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e também integrantes da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesp)”.


Confira abaixo o vídeo completo:

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