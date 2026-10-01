Mais de 9 mil policiais e agentes reforçam segurança no ES no dia das eleições

A atuação integrada envolve, também, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a Associação Brasileira de Inteligência (Abin), a EDP, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e a Ecovias Capixaba.





À Sesp caberá se articular com as instituições, coordenar e monitorar as operações e as atividades de inteligência. Além dos policiais das forças de segurança do Estado, a secretaria vai contar com tótens, cerco inteligente, reconhecimento facial e monitoramento do transporte público.





"É um planejamento muito amplo para garantir eleições livres para toda a população capixaba. Obviamente que, nas regiões com maiores índices de violência, teremos um policiamento reforçado. Mas vamos garantir que em todos os locais de votação teremos segurança", pontuou o secretário da Segurança Pùblica, Leonardo Damasceno.





No âmbito operacional, a Polícia Militar vai atuar ostensivamente nos locais de votação e apuração. Nos municípios com Guarda Municipal — Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Colatina, Barra de São Francisco, Linhares e São Mateus — os agentes também vão cooperar para reforçar a segurança nesses pontos e com ações de trânsito.





Os policiais civis vão para os 71 municípios onde não há presença da Polícia Federal, enquanto os agentes federais estarão distribuídos por Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim na autuação de flagrantes, patrulhamento e ações de inteligência.





"Teremos uma atuação integrada entre todas as forças de segurança de maneira a garantir um pleito tranquilo", ressaltou o superintendente regional da PF, Márcio Magno Carvalho Xavier, acrescentando que os policiais terão drones para auxiliar nas operações.





Já os policiais rodoviários vão intensificar o policiamento nas estradas federais para garantir a segurança e a livre circulação das pessoas.



