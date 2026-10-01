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Eleições 2026

Mais de 9 mil policiais e agentes reforçam segurança no ES no dia das eleições

A força-tarefa ainda contará com uso de tecnologia, como reconhecimento facial e drones

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 19:35

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 out 2026 às 19:35

Mais de 9 mil policiais e agentes municipais vão reforçar a segurança no próximo domingo (4), dia de eleições para escolher os representantes estaduais e nacionais. As equipes atuarão tanto locais de votação e apuração quanto em outros pontos considerados estratégicos. A força-tarefa ainda contará com o apoio logístico do Notaer, com aeronaves, e outras instituições parceiras, além de uso de tecnologia, como reconhecimento facial e drones. 


A programação foi definida pelo Comitê Integrado de Segurança das Eleições 2026. O efetivo ficou assim distribuído:


  • Polícia Militar: 7, 5 mil
  • Polícia Civil: 318
  • Corpo de Bombeiros: 198
  • Polícia Científica: 41
  • Polícia Federal: 206
  • Polícia Rodoviária Federal: 76
  • Polícia Penal: 36
  • Guardas municipais: 859
  • Notaer: 7
Policiais militares vai atuar ostensivamente nos locais de votação e apuração TV Gazeta

A atuação integrada envolve, também, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a Associação Brasileira de Inteligência (Abin), a EDP, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e a Ecovias Capixaba. 


À Sesp caberá se articular com as instituições, coordenar e monitorar as operações e as atividades de inteligência. Além dos policiais das forças de segurança do Estado, a secretaria vai contar com tótens, cerco inteligente, reconhecimento facial e monitoramento do transporte público. 


"É um planejamento muito amplo para garantir eleições livres para toda a população capixaba. Obviamente que, nas regiões com maiores índices de violência, teremos um policiamento reforçado. Mas vamos garantir que em todos os locais de votação teremos segurança", pontuou o secretário da Segurança Pùblica, Leonardo Damasceno. 


No âmbito operacional, a Polícia Militar vai atuar ostensivamente nos locais de votação e apuração. Nos municípios com Guarda Municipal — Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Colatina, Barra de São Francisco, Linhares e São Mateus — os agentes também vão cooperar para reforçar a segurança nesses pontos e com ações de trânsito. 


Os policiais civis vão para os 71 municípios onde não há presença da Polícia Federal, enquanto os agentes federais estarão distribuídos por Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim na autuação de flagrantes, patrulhamento e ações de inteligência. 


"Teremos uma atuação integrada entre todas as forças de segurança de maneira a garantir um pleito tranquilo", ressaltou o superintendente regional da PF, Márcio Magno Carvalho Xavier, acrescentando que os policiais terão drones para auxiliar nas operações.


Já os policiais rodoviários vão intensificar o policiamento nas estradas federais para garantir a segurança e a livre circulação das pessoas. 


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