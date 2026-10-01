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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro desiste de ir ao debate da Globo e cita 'censura do TSE'

Candidato do PL tomou decisão duas horas antes do início do evento; Lula também não estará presente ao debate

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 20:34

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

01 out 2026 às 20:34

SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desistiu de ir ao debate da TV Globo nesta quinta-feira (1º). A decisão foi tomada cerca de duas horas antes do início do evento.

"Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas. Em breve mais detalhes", justificou o candidato do PL nas redes sociais.

Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República
Flávio Bolsonaro desistiu de comparecer ao debate nesta quinta-feira (1º) Vittor Salles/Divulgação

Cerca de meia hora antes do anúncio, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha concedeu uma liminar proibindo a TV Globo de exibir o púlpito vazio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que os demais candidatos fizessem perguntas ao candidato ausente. O petista optou por não ir ao debate e decidiu participar de uma entrevista no podcast Flow no mesmo horário.

Com a desistência, os dois principais candidatos presidenciais chegarão à votação do primeiro turno sem ter participado de nenhum debate. Conforme pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), Lula tem 42% das intenções de voto e Flávio, 38%. Eles estão tecnicamente empatados.

Também na noite desta quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes derrubou uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, e determinou que a emissora convide o candidato Renan Santos (Missão) a participar do debate – ele já avisou que estará no encontro.

Além dele, estão confirmados os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Escritor Augusto Cury (Avante).

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