Flávio Bolsonaro desiste de ir ao debate da Globo e cita 'censura do TSE'

Cerca de meia hora antes do anúncio, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha concedeu uma liminar proibindo a TV Globo de exibir o púlpito vazio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que os demais candidatos fizessem perguntas ao candidato ausente. O petista optou por não ir ao debate e decidiu participar de uma entrevista no podcast Flow no mesmo horário.