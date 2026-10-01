Disney+: 5 filmes e séries aguardados que chegam ao streaming em outubro

Após finalmente assumirem o que sentem, Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros) descobrem que manter um relacionamento é muito mais complexo do que o início dele. Enquanto ele celebra o sucesso de sua nova hamburgueria, consolidando sua estabilidade profissional, ela enfrenta os altos e baixos da carreira artística como atriz e roteirista, buscando seu próprio espaço e amadurecimento. Com rotinas e ambições em direções opostas, o casal se vê diante do doloroso dilema de conciliar os sonhos individuais com o amor que os une.