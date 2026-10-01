Datafolha: no 1º turno, Lula passa de 40% para 42% e Flávio vai de 36% para 38%

SÃO PAULO - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou dois pontos porcentuais para cima e tem 42% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) também oscilou dois pontos para cima, de 36% para 38%. As variações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.



Na comparação com o levantamento de 24 de setembro, a distância numérica entre os dois permaneceu em quatro pontos porcentuais.



O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 5% para 4%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) passou de 4% para 3%, mesmo índice do presidente do Missão, Renan Santos, que manteve 3%.



O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e a dentista Samara Martins (UP) permaneceram com 1% cada. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) passou de 0% para 1%.



O economista Edmilson Costa (PCB), o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO), o empresário Leonardo Avalanche (PRTB), a advogada Clariana Barão (DC) e o professor Hertz Dias (PSTU) mantiveram 0%.



Brancos, nulos e nenhum somam 5%, mesmo patamar da rodada anterior. Os indecisos também permaneceram estáveis, em 2%.



Em votos válidos, Lula possui 45% das intenções contra 40% de Flávio. Cury tem 4%, Caiado e Renan têm 3% e Zema, 1%.



O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.