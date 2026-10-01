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Eleições 2026

Datafolha: no 1º turno, Lula passa de 40% para 42% e Flávio vai de 36% para 38%

No segundo turno, Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%, segundo a pesquisa

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 19:50

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

01 out 2026 às 19:50
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio oscilaram dois pontos percentuais para cima, no primeiro turno, segundo a pesquisa  Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado

SÃO PAULO - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou dois pontos porcentuais para cima e tem 42% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) também oscilou dois pontos para cima, de 36% para 38%. As variações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento de 24 de setembro, a distância numérica entre os dois permaneceu em quatro pontos porcentuais.

O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 5% para 4%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) passou de 4% para 3%, mesmo índice do presidente do Missão, Renan Santos, que manteve 3%.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e a dentista Samara Martins (UP) permaneceram com 1% cada. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) passou de 0% para 1%.

O economista Edmilson Costa (PCB), o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO), o empresário Leonardo Avalanche (PRTB), a advogada Clariana Barão (DC) e o professor Hertz Dias (PSTU) mantiveram 0%.

Brancos, nulos e nenhum somam 5%, mesmo patamar da rodada anterior. Os indecisos também permaneceram estáveis, em 2%.

Em votos válidos, Lula possui 45% das intenções contra 40% de Flávio. Cury tem 4%, Caiado e Renan têm 3% e Zema, 1%.

O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

Segundo turno

Lula tem 48% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno da eleição presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%, segundo pesquisa Datafolha. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento de 24 de setembro, Lula oscilou de 47% para 48%, enquanto Flávio manteve 45%. A distância numérica passou de dois para três pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, e os indecisos representam 1%.

Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 48%, ante 46% na rodada anterior. Caiado passou de 44% para 42%. Brancos, nulos e nenhum mantiveram 9%, e os indecisos permaneceram em 1%.

Na simulação contra Romeu Zema, Lula passou de 48% para 49%, enquanto Zema oscilou de 39% para 40%. Brancos, nulos e nenhum passaram de 11% para 9%, e os indecisos, de 1% para 2%.

Diante de Renan Santos, Lula manteve 48%, enquanto o adversário permaneceu com 39%. Brancos, nulos e nenhum passaram de 12% para 10%, e os indecisos mantiveram 2%.

Contra Augusto Cury, Lula oscilou de 46% para 47%, enquanto o escritor passou de 43% para 42%. Brancos, nulos e nenhum permaneceram em 9%, e os indecisos passaram de 1% para 2%

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