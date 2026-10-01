Vai postar no dia da eleição? Veja os cuidados para não cometer crime eleitoral

No próximo domingo (4), os eleitores irão às urnas para escolher o próximo presidente da República, além de governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Para garantir a segurança e a regularidade do pleito, há regras definidas para a votação, e o descumprimento delas pode constituir crime eleitoral.





Na data da eleição, tanto no primeiro turno quanto no segundo (que será realizado, se necessário, em 25 de outubro), não apenas os candidatos, mas também os eleitores ficam proibidos de fazer postagens nas redes sociais com o objetivo de pedir votos. Ou seja, é vedada a prática de “boca de urna” virtual.





Também são considerados crimes eleitorais a publicação de novos conteúdos, a republicação ou o impulsionamento de materiais já divulgados anteriormente nas redes sociais. Vale lembrar que é proibida a circulação de conteúdos alterados ou produzidos por ferramentas de IA no período que compreende as 72 horas que antecedem o pleito até as 24 horas após as eleições.





Conforme resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a prática de boca de urna é crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa entre R$ 5,3 mil e R$ 15,9 mil.