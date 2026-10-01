Mês de poder, confiança e polarização política: veja o que os astros revelam sobre outubro

Outro ponto relevante é a continuidade da quadratura entre Netuno em Áries e Netuno no mapa do Brasil, ainda ativa. Segundo a astróloga, essa configuração poderá favorecer a circulação de narrativas emocionalmente carregadas, informações fora de contexto e interpretações apresentadas como verdades absolutas. Por isso, a busca por fontes confiáveis e a verificação de informações se tornarão especialmente importantes ao longo do mês.