Perseguição termina com moto e viatura batendo no mesmo carro em Linhares

Um motociclista de 19 anos se envolveu em um acidente enquanto fugia de uma abordagem da Polícia Militar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (1º). Durante a perseguição, tanto a motocicleta quanto a viatura colidiram com um automóvel, no bairro Bebedouro.





Segundo a PM, os militares viram o jovem sentado na praça de um complexo esportivo, ao lado de uma moto. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria levado a mão à cintura, subido na moto e fugito em alta velocidade. A PM afirma que ele pilotou perigosamente e ignorou as ordens de parada dos militares.





Na Avenida Benevenuto Zorzanelli, o jovem colidiu com um automóvel e caiu ao chão, conforme informa a PM. A viatura também atingiu a traseira do mesmo carro após derrapar na areia. De acordo com a corporação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.