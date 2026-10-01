ES ultrapassa a marca de 600 eletropostos de recarga de veículos elétricos

O Espírito Santo chegou à marca de 617 eletropostos de recarga para veículos elétricos, de acordo com o levantamento de setembro realizado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e a plataforma Tupi Mobilidade. Os pontos de recarga somam tanto os públicos quanto privados instalados em território capixaba.
Vitória e Serra lideram a quantidade de carregadores, com 117 na Capital e 108 na cidade mais populosa do Espírito Santo. Vila Velha fica em terceiro lugar, com 60 eletropostos. Mas o destaque fica para o crescimento fora da Grande Vitória, com Cachoeiro de Itapemirim (45 eletropostos) e Domingos Martins (44 eletropostos) fechando o top 5.
Ainda entre as dez cidades com a maior quantidade de eletropostos, Guarapari está na sexta posição, com 32 pontos de recarga, seguido de Linhares (31), Cariacica (29), São Mateus (16) e Colatina (14).
A estrutura de recarga no Estado distribui-se entre tecnologias de recarga lenta (AC), com 384 pontos disponíveis, e recarga rápida (DC), com 233 pontos em operação.
O crescimento dos eletropostos DC no país, inclusive, foi destaque na análise da ABVE, que ressaltou o crescimento de 76,9% desta configuração no período de 12 meses, que já representa 38% da rede brasileira. Segundo o levantamento, o Brasil conta, atualmente, com 29.866 pontos públicos e semipúblicos de recarga.
São 4.437 novos pontos em relação ao levantamento anterior, de junho de 2026 (25.429), um avanço de 17,4% no trimestre, totalizando 12.986 novos pontos em 12 meses.
“A pergunta do consumidor deixou de ser se existe carregador no país e passou a ser se existe carregador no caminho que ele faz. Isso só foi possível porque o Brasil resolveu o problema do equipamento: o custo caiu, a tecnologia amadureceu e o operador aprendeu a instalar. O gargalo agora é anterior ao carregador. Está no prazo e nas condições de conexão de uma nova carga à rede”, analisa Davi Bertoncello, diretor executivo da Tupi e diretor de Comunicação da ABVE.
BYD lidera intenção de compra de eletrificados e reduz fatia da Toyota
A BYD assumiu o topo da preferência entre os consumidores interessados em adquirir um veículo elétrico ou híbrido no Brasil, aponta pesquisa da Webmotors Autoinsights realizada com 1,2 mil usuários em junho de 2026. A fabricante chinesa alcançou 24% das menções no grupo de 71,4% dos entrevistados que planejam comprar um eletrificado, alta de 7 pontos percentuais sobre 2025.
A Toyota caiu da liderança para o segundo lugar, passando de 27,6% para 18,8% das intenções de compra, seguida por Honda (6,7%), Chevrolet (5,7%) e GWM (5,7%). A parcela de compradores indecisos subiu de 10,5% para 14,3%. Entre os proprietários de modelos da categoria, a marca chinesa também lidera com 25% das indicações, seguida por Toyota (14,2%), GWM (9,4%), Caoa Chery (4,7%) e Honda (1,9%).
A Orvel Omoda & Jaecoo conquistou o primeiro lugar na etapa nacional do OJ Skills Competition. Organizado pela montadora chinesa Omoda & Jaecoo, o torneio avalia a capacitação técnica de pós-venda da rede autorizada. O mecânico eletrotécnico Mizael Carlos Roza Andrade venceu a etapa brasileira e, ao lado do segundo colocado de São Paulo, representará o país na final global em novembro, na sede da fabricante em Wuhu, na China.
O processo seletivo contou com 86 inscritos e incluiu etapas eliminatórias virtuais com provas teóricas de múltipla escolha. Na etapa decisiva, a competição priorizou competências voltadas ao mercado de veículos eletrificados, com foco no diagnóstico avançado e na manutenção preventiva de baterias de alta tensão.
Agora, o foco do mecânico eletrotécnico é a competição na China. Embora ansioso, Mizael segue firme nos estudos. “Nesse momento estou dedicado aos estudos, me aprofundando ao máximo para poder trazer o primeiro lugar mundial para casa, trazer para o nosso país”, conta.
A delegação brasileira defende o título global obtido na edição anterior da competição. A iniciativa faz parte da estratégia das montadoras para padronizar os serviços da rede, reduzir o tempo de veículo parado em oficina e mitigar gargalos de assistência técnica durante a expansão de frota no país.
Chevrolet Onix, Toyota Corolla e VW T-Cross lideram usados no Sudeste
A edição de agosto do Índice de Veículos Usados (IVU) aponta a consolidação de lideranças tradicionais no mercado do Sudeste. Entre os hatches, o Chevrolet Onix manteve a ponta nas faixas de 0 a 3 anos e de 4 a 8 anos de uso, enquanto o Hyundai HB20 liderou a categoria de 9 a 12 anos e o Volkswagen Gol seguiu na frente entre os modelos com 13 anos ou mais. No segmento de sedãs, o Toyota Corolla dominou todas as categorias de até 12 anos de fabricação, deixando a primeira posição para o Honda Civic apenas na faixa acima de 13 anos.
A categoria de SUVs registrou avanços da Volkswagen entre os seminovos de 0 a 3 anos, com T-Cross e Nivus ocupando as duas primeiras colocações, seguidos por Hyundai Creta, Fiat Fastback e Honda HR-V. Na faixa de 4 a 8 anos, a Jeep garantiu dobradinha com Compass e Renegade nas primeiras posições, enquanto o Nissan Kicks ficou em terceiro. O Honda HR-V assumiu a liderança entre os SUVs de 9 a 12 anos, e o Ford EcoSport ocupou o topo no segmento de 13 anos ou mais. O IVU cruza a demanda da plataforma OLX com os emplacamentos efetivos da Fenauto para mensurar a liquidez de cada modelo por carroceria e idade.
O presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, realizou, na última semana, uma visita institucional às unidades da Vitoriawagen em Vitória e na Serra. Acompanhado pelo vice-presidente Fernando Silva, pelo diretor de vendas Leonardo Toselo e por executivos da montadora, o CEO inspecionou a infraestrutura operacional das concessionárias operadas pelo Grupo Lider.
A comitiva foi recebida pelos diretores da Vitoriawagen, Juliana Braz e Celso Duarte, além dos diretores e membros do Conselho Executivo do Grupo Lider, Eloy Braz e Erick Tambasco. O encontro também abordou a parceria entre a Volkswagen e o Grupo Lider.
“Foi uma oportunidade importante para fortalecer nossa parceria, compartilhar visões e seguir trabalhando juntos em busca de novos resultados e, principalmente, do sucesso”, destaca Juliana Braz.
A consolidação de laços com grandes grupos concessionários é etapa central no plano de investimentos da marca para reestruturar o portfólio e acelerar a transição tecnológica da rede.