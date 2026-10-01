ES ultrapassa a marca de 600 eletropostos de recarga de veículos elétricos

O Espírito Santo chegou à marca de 617 eletropostos de recarga para veículos elétricos, de acordo com o levantamento de setembro realizado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e a plataforma Tupi Mobilidade. Os pontos de recarga somam tanto os públicos quanto privados instalados em território capixaba.





Vitória e Serra lideram a quantidade de carregadores, com 117 na Capital e 108 na cidade mais populosa do Espírito Santo. Vila Velha fica em terceiro lugar, com 60 eletropostos. Mas o destaque fica para o crescimento fora da Grande Vitória, com Cachoeiro de Itapemirim (45 eletropostos) e Domingos Martins (44 eletropostos) fechando o top 5.





Ainda entre as dez cidades com a maior quantidade de eletropostos, Guarapari está na sexta posição, com 32 pontos de recarga, seguido de Linhares (31), Cariacica (29), São Mateus (16) e Colatina (14).





A estrutura de recarga no Estado distribui-se entre tecnologias de recarga lenta (AC), com 384 pontos disponíveis, e recarga rápida (DC), com 233 pontos em operação.