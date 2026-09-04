GWM Haval H6 alcança 1º lugar em agosto no ES, mas Hyundai Creta segue na liderança no acumulado do ano

O ranking dos mais vendidos no Espírito Santo trouxe algumas novidades em agosto, como o primeiro lugar do GWM Haval H6 entre os carros de passeio mais vendidos. Foram 201 unidades emplacadas contra 144 do BYD Song e 136 do Hyundai Creta nesse período. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).
No entanto, o SUV compacto da montadora sul-coreana permanece como líder de vendas no acumulado do ano, com 1.263 unidades emplacadas. Ele iniciou janeiro com 126 unidades, atingiu seu ápice em março com 211 unidades, mas desde então vem oscilando em um patamar menor, registrando 142 em julho e 136 em agosto.
Por outro lado, o Haval H6 é o maior destaque de crescimento em volume absoluto no segmento de autos, pois iniciou o ano com 58 unidades em janeiro, subiu para 99 em março, chegou a 152 unidades em julho e atingiu seu ápice no ano em agosto com 201 emplacamentos. O crescimento mensal de janeiro a agosto foi de +246,5%.
Já o BYD Song, segundo lugar dos carros mais vendidos no ES, tem apresentado uma evolução linear: começou o ano com 91 unidades em janeiro, subiu de forma contínua mês a mês (113 em março, 141 em maio, 150 em junho) até alcançar o pico de 166 em julho e fechar agosto com 144 unidades, totalizando 1.037 unidades no ano.
Vamos aguardar para ver como ficará esse top 3 no final do ano.
Carros mais vendidos (jan-ago) 2026
1º - Hyundai Creta, 1.263 unidades
2º - BYD Song, 1.037 unidades
3º - GWM Haval H6, 931 unidades
4º - Volkswagen T-Cross, 870 unidades
5º - BYD Dolphin Mini, 855 unidades
6º - Toyota Yaris Cross, 825 unidades
7º - Jeep Compass, 774 unidades
8º - Toyota Corolla Cross, 724 unidades
9º - GM/Chevrolet Tracker, 719 unidades
10º - Omoda 5, 704 unidades
Já no segmento de picapes, a Fiat Strada domina com folga, repetindo o desempenho no ranking nacional. São 3.543 unidades emplacadas de janeiro a agosto deste ano, sendo 395 no oitavo mês do ano. Ela tem quase o triplo de unidades vendidas ao longo de 2026 da segunda colocada, a Ford Ranger, que emplacou, até agora, 1.292 unidades (150 em agosto).
No entanto, essa segunda posição nem sempre foi da picape da Oval Azul, já que era ocupada pela Toyota Hilux, que vem encostando em busca do segundo lugar novamente, com 1.237 unidades comercializadas de janeiro a agosto. E ainda há a terceira colocada do acumulado do ano, a Fiat Toro, que vem seguindo de perto, com 1.194 unidades emplacadas no mesmo período.
Ainda mais que a intermediária da montadora italiana liderou o “pelotão” de emplacamentos desse segmento em agosto, com 189 unidades, seguida pela Hilux com 1.657, deixando a Ranger em terceiro na disputa mensal com 150 unidades. Ou seja, isso pode ser um indicativo de que a vice-liderança acumulada pode mudar até o final do ano.
Picapes mais vendidas (jan-ago) 2026
1º - Fiat Strada, 3.543 unidades
2º - Ford Ranger, 1.292 unidades
3º - Toyota Hilux, 1.237 unidades
4º - Fiat Toro, 1.194 unidades
5º - Volkswagen Saveiro, 740 unidades
6º - Chevrolet S10, 725 unidades
7º - Ram Rampage, 497 unidades
8º - Renault Oroch, 233 unidades
9º - Chevrolet Montana, 177 unidades
10º - GWM Poer, 136 unidades
Sobre as motos mais vendidas, a Honda permanece absoluta nas dez primeiras colocações. A marca tem seis modelos ocupando esse ranking, com a CG 160 reinando sobre as demais. São 8.250 unidades, ou seja, quase o dobro da segunda colocada, também uma Honda, a Biz, que teve 5.303 unidades emplacadas de janeiro a agosto.
A única concorrente a romper o domínio da marca no Top 10 é a Yamaha, que garante três modelos no ranking geral: a YBR 150 em 7º lugar (1.427 unidades), a trail XTZ 250 em 9º lugar (991 unidades) e a esportiva Fazer 250 na 10ª posição (981 unidades).
Um detalhe interessante sobre a CG 160 é que ela não é apenas a líder de sua categoria, já que ela é, isoladamente o veículo mais vendido de todo o Estado, superando com folga qualquer automóvel de passeio ou veículo comercial:
O volume acumulado da CG 160 (8.250 unidades) é mais de duas vezes superior ao do veículo de quatro rodas mais vendido do Espírito Santo, a Fiat Strada (3.543 unidades).
Na comparação com o líder de automóveis de passeio, o Hyundai Creta (1.263 unidades), a CG 160 registra um volume mais de seis vezes maior em 2026.
A CG 160 tem mantido um patamar mensal com um alto volume de vendas, registrando picos consistentes acima de mil emplacamentos por mês, como em março (1.188 unidades), abril (1.163 unidades) e agosto (1.142 unidades).
Motos mais vendidas (jan-ago) 2026
1º - Honda CG 160, 8.250 unidades
2º - Honda Biz, 5.303 unidades
3º - Honda NXR160, 3.514 unidades
4º - Honda Pop 110i, 2.540 unidades
5º - Honda PCX 160, 1.874 unidades
6º - Honda XRE 190, 1.446 unidades
7º - Yamaha YBR 150, 1.427 unidades
8º - Honda CB 300F, 1.132 unidades
9º - Yamaha XTZ 250, 991 unidades
10º - Yamaha Fazer 250, 981 unidades
Moto Vena apresenta Honda Biz especial durante evento geek em Vila Velha
Lançada no último mês pela Honda, a edição especial Biz 125 EX Kuromi, collab entre a marca e a Sanrio, será apresentada para o público geek neste final de semana pela Moto Vena, que estará presente no Boulevard Geek XP. O evento começa nesta sexta (4) e vai até segunda-feira (7), no Boulevard Shopping Vila Velha, com entrada gratuita. O movimento alinha a concessionária capixaba à tática global da fabricante de engajar diferentes perfis de consumidores por meio de coleções temáticas e edições limitadas.
Na continuidade da expansão das marcas chinesas no Espírito Santo, o Grupo Orletti divulgou recentemente a inauguração de duas novas concessionárias Orvel: Omoda & Jaecoo na Serra e Jetour em Vila Velha.
Segundo o diretor comercial da Orvel Jetour, Luciano Garcia, o público de Vila Velha vinha demonstrando interesse pelos veículos, mas precisava se deslocar até Vitória para conhecer os produtos e realizar atendimentos, por isso a decisão de abrir uma loja no município canela-verde.
“A Orvel Jetour chega à cidade de Vila Velha para oferecer mais conforto e comodidade ao cliente que tem buscado esse novo momento do mercado. A proposta é oferecer mais comodidade, sem que o cliente precise se deslocar até a capital para realizar um test-drive, ter uma experiência com os veículos e, também, contar com um pós-venda mais próximo”, acrescenta.
Sobre a unidade na Serra da Omoda & Jaecoo, o diretor comercial da Orvel Omoda Jaecoo, Bruno Fortes fala que essa nova loja representa um passo importante na consolidação da marca no Espírito Santo.
“O movimento acompanha uma mudança no próprio perfil do consumidor, que busca não apenas novos produtos e tecnologias, mas também conveniência durante toda a jornada de compra e relacionamento com a concessionária. Nesse cenário, a localização das lojas e a proximidade dos serviços passam a ser fatores importantes para a decisão do cliente”, pontua.
Kia Tasman chega a Vitória
Primeira picape da história da Kia, a Tasman, lançada na segunda quinzeda de agosto, já está disponível na Kia Prime. O modelo foi apresentado ao público brasileiro durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 2025 e chega na versão única GL com entre-eixos de 3,27 metros e capacidade de carga útil de 1.007 kg.
Sob o capô está o motor 2.2 turbodiesel Smartstream, de quatro cilindros, com 210 cv de potência e 45 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de oito velocidades. A tração 4x4 é acompanhada por sete modos de condução: Eco, Normal, Sport, My Drive, Neve, Lama e Areia, ampliando a versatilidade para diferentes tipos de terreno e condições de uso.