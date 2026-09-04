GWM Haval H6 alcança 1º lugar em agosto no ES, mas Hyundai Creta segue na liderança no acumulado do ano

O ranking dos mais vendidos no Espírito Santo trouxe algumas novidades em agosto, como o primeiro lugar do GWM Haval H6 entre os carros de passeio mais vendidos. Foram 201 unidades emplacadas contra 144 do BYD Song e 136 do Hyundai Creta nesse período. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).





No entanto, o SUV compacto da montadora sul-coreana permanece como líder de vendas no acumulado do ano, com 1.263 unidades emplacadas. Ele iniciou janeiro com 126 unidades, atingiu seu ápice em março com 211 unidades, mas desde então vem oscilando em um patamar menor, registrando 142 em julho e 136 em agosto.





Por outro lado, o Haval H6 é o maior destaque de crescimento em volume absoluto no segmento de autos, pois iniciou o ano com 58 unidades em janeiro, subiu para 99 em março, chegou a 152 unidades em julho e atingiu seu ápice no ano em agosto com 201 emplacamentos. O crescimento mensal de janeiro a agosto foi de +246,5%.





Já o BYD Song, segundo lugar dos carros mais vendidos no ES, tem apresentado uma evolução linear: começou o ano com 91 unidades em janeiro, subiu de forma contínua mês a mês (113 em março, 141 em maio, 150 em junho) até alcançar o pico de 166 em julho e fechar agosto com 144 unidades, totalizando 1.037 unidades no ano.





Vamos aguardar para ver como ficará esse top 3 no final do ano.