Ricardo Ferraço nega defasagem no quadro da Polícia Civil

Durante ato de campanha em que discursou para integrantes do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Espírito Santo (Sindepes), o governador Ricardo Ferraço (MDB) negou que os quadros da instituição estejam defasados. Candidato à reeleição, o chefe do Executivo estadual rebate acusações do concorrente Lorenzo Pazolini (Republicanos) que, em sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, apontou para um déficit de 40% do efetivo da instituição e disse que nem todos os aprovados em concurso estariam sendo chamados para preencher as vagas.





A manifestação de Ricardo foi publicada em redes sociais, em que também foram destacados investimentos do atual governo na segurança pública e, particularmente, na Polícia Civil. Nesse contexto, apontou a correção salarial de delegados que, em final de carreira, recebiam R$ 18,1 mil em 2018 e, agora, têm remuneração de R$ 37,9 mil.





Também pontuou que o investimento na Polícia Civil na gestão anterior foi da ordem de R$ 1,4 milhão e, na atual administração — iniciada com Renato Casagrande (PSB) —, chega a R$ 237 milhões, atribuindo os valores aos registros do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (Sigefes).