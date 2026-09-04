Alcolumbre se equivocou, queria proteger um amigo, em vez de instituição, disse Flávio

"Alcolumbre está muito preocupado, assim como o Alexandre de Moraes, com a sua autoproteção. Lamento que ele tenha feito uma reunião longa com Moraes, pouco antes do plenário, em que parece que foi combinada alguma coisa com o Flávio Dino para tomar algumas ações ilegais contra mim", falou, citando o também ministro Flávio Dino, a quem também critica com frequência.