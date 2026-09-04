AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Justiça condena Samarco e três ex-gerentes por tragédia em Mariana (MG)
Lama no Rio Doce

Justiça condena Samarco e três ex-gerentes por tragédia em Mariana (MG)

Empresa diz que analisará medidas jurídicas; reportagem fez contato com defesa de ex-funcionários e aguarda resposta; rompimento da barragem de Fundão no final de 2015 deixou 19 mortos e é considerado o maior desastre ambiental do país

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 16:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 set 2026 às 16:18
CURITIBA - O TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) reformou parcialmente nesta quinta-feira (3) uma decisão de primeiro grau da Justiça Federal de Minas Gerais e condenou a Samarco Mineração e três ex-gerentes da empresa pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no final de 2015. A tragédia matou 19 pessoas.
Trata-se da primeira condenação na esfera criminal envolvendo o caso, considerado o maior desastre ambiental do país.
Lama de rejeitos de minério atingiu o Rio Doce e mudou a paisagem de Colatina em novembro de 2015 Vitor Jubini
A decisão é da 2ª Turma Criminal e atendeu a recursos do MPF (Ministério Público Federal) e também de familiares de vítimas para condenar a mineradora e os ex-executivos Germano Silva Lopes, Wagner Milagres Alves e Daviély Rodrigues Silva, que tinham sido absolvidos na primeira decisão, de novembro de 2024. Eles foram responsabilizados pelo crime de provocar inundação com resultado morte, além de condenação por crimes ambientais.
Foram mantidas as absolvições das empresas Vale, BHP Billiton e VOGBR Recursos Hídricos e Geotecnia Ltda e de outros três denunciados: Ricardo Vescovi de Aragão, então diretor-presidente da Samarco; Kleber Luiz de Mendonça Terra, à época diretor de Operações e Infraestrutura da Samarco; e Samuel Santana Paes Loures, engenheiro sênior da VOGBR.
A Procuradoria Regional da República da 6ª Região afirmou à reportagem nesta sexta-feira (4) que ainda vai analisar o inteiro teor da decisão para saber se irá recorrer.
Germano, ex-gerente de Projetos Estruturantes, e Daviély, ex-gerente de Geotecnia, foram condenados a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Wagner, ex-gerente de Operações de Mina, foi condenado a 7 anos e 3 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto.
A reportagem fez contato às 12h40 com o escritório de advocacia Maurício Campos & Brasileiro, responsável pelas defesas dos três condenados e foi orientada a encaminhar um email. Até a publicação deste texto, não houve resposta.
A Samarco foi condenada à proibição de fazer contrato com o poder público pelo prazo de dez anos e ao pagamento de R$ 1 milhão, destinado ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. Também foi condenada ao pagamento de 768 dias-multa no valor unitário de cinco salários mínimos, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões.
A empresa afirmou em nota que ainda irá analisar a decisão para definir as medidas jurídicas cabíveis e que segue "confiante nos fatos e argumentos apresentados ao longo do processo que fundamentam sua defesa, no sentido de que sempre agiu em conformidade com a legislação vigente, sempre adotou as melhores práticas de engenharia e nunca teve conhecimento ou foi informada de risco de ruptura da barragem de Fundão".
"Reiteramos nosso profundo pesar pelo rompimento da barragem de Fundão. Seguimos empenhados no cumprimento integral das obrigações assumidas no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce, com o compromisso permanente de avançar na reparação das pessoas, comunidades e territórios impactados", continua a nota.
Em 2024, a juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho havia absolvido 21 executivos e técnicos da Samarco e também a própria empresa, sob o argumento de que faltava a comprovação de atos individuais que determinassem a responsabilidade criminal direta pelo desastre.
O julgamento das apelações contra a decisão de 2024 teve início em março deste ano, com a manifestação do relator do caso, o juiz federal Pedro Felipe Santos.
Em 5 de novembro de 2015, cerca de 40 bilhões de litros de lama foram derramados após o rompimento de uma barragem em Mariana com rejeitos da mineradora Samarco, controlada pelas gigantes Vale e a anglo-australiana BHP Billiton.
O "tsunami", que também tinha lama de uma mina da Vale, destruiu um vilarejo, matou peixes e invadiu o litoral do Espírito Santo.

Veja Também 

comprova.jpg

Documento atribuído à PF sobre conversas entre Nikolas e Vorcaro é falso e foi gerado por IA

Ministro Alexandre de Moraes

Moraes usa documento da PF sem valor probatório contra André Mendonça

Imagem de destaque

Justiça condena Samarco e três ex-gerentes por tragédia em Mariana (MG)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lama da Samarco Samarco Lama no rio Doce Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Você consegue descobrir os bairros de Vitória só pelos emojis? Faça o teste
Quiz: você consegue descobrir os bairros de Vitória só pelos emojis?
Pablo Picasso Artista espanhol teve infância ligada à arte, paixão por touradas e uma relação inusitada com o universo do circo
Picasso além dos quadros: 7 curiosidades sobre a vida do artista espanhol
Ao notar a redução do volume e o afinamento dos fios, o ideal é procurar um dermatologista para investigar a causa e iniciar o acompanhamento adequado (Imagem: bandwagon | Shutterstock)
Menopausa: como agir antes de começar a sentir os impactos na pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados