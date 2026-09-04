Trecho da Rua Sete será interditado para obras de reurbanização em Vitória

Um trecho da Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, será interditado para obras de reurbanização entre a próxima quarta-feira (9) e o dia 25 de outubro. O bloqueio será realizado entre a Praça Ubaldo Ramalhete Maia e a Rua Basílio Daemon.





Segundo a prefeitura, o fluxo de veículos será desviado para a Rua Barão de Monjardim, seguindo em direção ao cruzamento das ruas Gama Rosa, Uruguai e São Francisco. Já os condutores que saem da Rua Basílio Daemon deverão virar à direita e seguir pela contramão da Rua Sete de Setembro em direção à Barão de Monjardim.





A gestão municipal informou que a intervenção já estava prevista no cronograma e que as obras estão sendo realizadas por etapas para minimizar os impactos na mobilidade urbana da região.





Na Rua Sete de Setembro, os trabalhos incluem a substituição do pavimento do calçadão por placas de granito, implantação de nova iluminação pública, instalação de mobiliário urbano, ampliação do paisagismo e melhorias na infraestrutura, entre outras intervenções.