Corrida do HPM: veja ruas interditadas em Vitória no fim de semana

Algumas avenidas de Vitória terão interdições temporárias neste sábado (5) e domingo (6) para a realização da Corrida do HPM, que terá percurso de 5 quilômetros. A largada será às 6h30 de domingo, em Bento Ferreira, e os bloqueios podem afetar o trânsito na região.





A Avenida Joubert de Barros, em Bento Ferreira, ficará interditada das 7h de sábado até as 14h de domingo, no trecho entre as avenidas Carlos Moreira Lima e César Hilal. A largada será realizada nas proximidades do Hospital da Polícia Militar (HPM).





Já a Avenida Beira-Mar ficará totalmente interditada no sentido Centro, entre as avenidas Leitão da Silva e Paulino Müller, das 6h às 8h de domingo.





Durante o período, a Guarda Municipal orienta os motoristas que seguem em direção à região central a utilizar rotas alternativas, como a Avenida Vitória e outras vias de acesso aos bairros.





O sentido Camburi da Avenida Beira-Mar ficará liberado durante a corrida. A previsão é que o trânsito seja totalmente normalizado na via até as 8h, após o fim da prova. A Guarda Municipal pede atenção aos condutores e recomenda que as rotas alternativas sejam utilizadas durante o evento.