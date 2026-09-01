Desfile de 7 de Setembro: confira as mudanças no trânsito em Vitória

Para segunda-feira (7), a Guarda Municipal de Vitória orienta os motoristas a evitarem a região do Centro por causa do desfile.





Uma das rotas alternativas para evitar o Centro da Capital é a Rodovia Serafim Derenzi, que liga Maruípe, na altura do Quartel da Polícia Militar, a Santo Antônio, com acesso à região do Sambão do Povo. Para os motoristas que saem de Vila Velha com destino a Vitória, a alternativa é utilizar a Terceira Ponte.





Quem precisa passar pelo Centro durante o horário do desfile, a orientação é ir com calma e ficar atento aos desvios. Para quem segue no sentido Camburi-Centro, a Avenida Beira-Mar estará bloqueada, a partir das 5h, na altura do antigo Terminal Dom Bosco. Os veículos deverão seguir pela Rua Dom Bosco, logo após a Receita Federal.





A recomendação é que esses motoristas utilizem a Avenida Vitória e, na sequência, a Jerônimo Monteiro, já que não será possível acessar a Avenida Princesa Isabel, que estará bloqueada a partir da Curva do Saldanha.





No sentido contrário, Cariacica-Camburi, a Avenida Beira-Mar ficará interditada entre o Porto de Vitória, no Centro, até a Curva do Saldanha, no Forte São João, entre 5h e 23h. O horário estendido deve-se ao desmonte das estruturas do desfile. Não haverá Rua de Lazer.





Durante esse período, os motoristas que seguem de Cariacica em direção a Camburi deverão utilizar as avenidas Governador Bley, na altura da Praça Oito, e Princesa Isabel como rotas alternativas.