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Atenção, motoristas

Desfile de 7 de Setembro: confira as mudanças no trânsito em Vitória

Avenida Beira-Mar terá bloqueios antes e durante o evento; Guarda orienta motoristas a evitarem a região do Centro

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 20:11

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

01 set 2026 às 20:11
Avenida Beira-Mar será interditada para o desfile do 7 de Setembro em Vitória Fernando Madeira

No dia 7 de setembro, quando é comemorada a Independência do Brasil, Vitória recebe o tradicional Desfile Cívico-Militar do Espírito Santo. Por causa do evento, realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), ruas do Centro da Capital terão alterações no trânsito.


O coordenador Brandino, da Gerência de Operações de Trânsito da Guarda de Vitória, orienta que as pessoas que pretendem acompanhar o desfile evitem ir de carro. “Ele acontece em uma área com pouquíssimas vagas de estacionamento. Por isso, orientamos o público a evitar ir de carro próprio e preferir bicicleta, carro por aplicativo ou transporte coletivo.” 

Intervenções noturnas que ocorrem durante a semana 

Motoristas que passam pelo Centro no sentido Vila Rubim-Camburi já estão sendo afetados por bloqueios no período noturno na Avenida Beira-Mar. Das 21h às 5h, o trecho entre o Porto de Vitória e o estacionamento do prédio do Ministério da Economia será totalmente interditado.


O trânsito no sentido Cariacica-Camburi será desviado para a Avenida Governador Bley, na altura da Praça Oito. No sentido contrário, Camburi-Cariacica, o desvio ocorrerá na altura da Curva do Saldanha, no Forte São João, para a Rua Alda Maria Lyra Vicentini, onde fica o Condomínio Ultramar. O trânsito volta ao normal às 5h.

Rotas alternativas no dia do desfile

Para segunda-feira (7), a Guarda Municipal de Vitória orienta os motoristas a evitarem a região do Centro por causa do desfile.


Uma das rotas alternativas para evitar o Centro da Capital é a Rodovia Serafim Derenzi, que liga Maruípe, na altura do Quartel da Polícia Militar, a Santo Antônio, com acesso à região do Sambão do Povo. Para os motoristas que saem de Vila Velha com destino a Vitória, a alternativa é utilizar a Terceira Ponte. 


Quem precisa passar pelo Centro durante o horário do desfile, a orientação é ir com calma e ficar atento aos desvios.  Para quem segue no sentido Camburi-Centro, a Avenida Beira-Mar estará bloqueada, a partir das 5h, na altura do antigo Terminal Dom Bosco. Os veículos deverão seguir pela Rua Dom Bosco, logo após a Receita Federal.


A recomendação é que esses motoristas utilizem a Avenida Vitória e, na sequência, a Jerônimo Monteiro, já que não será possível acessar a Avenida Princesa Isabel, que estará bloqueada a partir da Curva do Saldanha.


No sentido contrário, Cariacica-Camburi, a Avenida Beira-Mar ficará interditada entre o Porto de Vitória, no Centro, até a Curva do Saldanha, no Forte São João, entre 5h e 23h. O horário estendido deve-se ao desmonte das estruturas do desfile. Não haverá Rua de Lazer. 


Durante esse período, os motoristas que seguem de Cariacica em direção a Camburi deverão utilizar as avenidas Governador Bley, na altura da Praça Oito, e Princesa Isabel como rotas alternativas.

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