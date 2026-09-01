Desfile de 7 de Setembro: confira as mudanças no trânsito em Vitória

No dia 7 de setembro, quando é comemorada a Independência do Brasil, Vitória recebe o tradicional Desfile Cívico-Militar do Espírito Santo. Por causa do evento, realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), ruas do Centro da Capital terão alterações no trânsito.
O coordenador Brandino, da Gerência de Operações de Trânsito da Guarda de Vitória, orienta que as pessoas que pretendem acompanhar o desfile evitem ir de carro. “Ele acontece em uma área com pouquíssimas vagas de estacionamento. Por isso, orientamos o público a evitar ir de carro próprio e preferir bicicleta, carro por aplicativo ou transporte coletivo.”
Motoristas que passam pelo Centro no sentido Vila Rubim-Camburi já estão sendo afetados por bloqueios no período noturno na Avenida Beira-Mar. Das 21h às 5h, o trecho entre o Porto de Vitória e o estacionamento do prédio do Ministério da Economia será totalmente interditado.
O trânsito no sentido Cariacica-Camburi será desviado para a Avenida Governador Bley, na altura da Praça Oito. No sentido contrário, Camburi-Cariacica, o desvio ocorrerá na altura da Curva do Saldanha, no Forte São João, para a Rua Alda Maria Lyra Vicentini, onde fica o Condomínio Ultramar. O trânsito volta ao normal às 5h.
Para segunda-feira (7), a Guarda Municipal de Vitória orienta os motoristas a evitarem a região do Centro por causa do desfile.
Uma das rotas alternativas para evitar o Centro da Capital é a Rodovia Serafim Derenzi, que liga Maruípe, na altura do Quartel da Polícia Militar, a Santo Antônio, com acesso à região do Sambão do Povo. Para os motoristas que saem de Vila Velha com destino a Vitória, a alternativa é utilizar a Terceira Ponte.
Quem precisa passar pelo Centro durante o horário do desfile, a orientação é ir com calma e ficar atento aos desvios. Para quem segue no sentido Camburi-Centro, a Avenida Beira-Mar estará bloqueada, a partir das 5h, na altura do antigo Terminal Dom Bosco. Os veículos deverão seguir pela Rua Dom Bosco, logo após a Receita Federal.
A recomendação é que esses motoristas utilizem a Avenida Vitória e, na sequência, a Jerônimo Monteiro, já que não será possível acessar a Avenida Princesa Isabel, que estará bloqueada a partir da Curva do Saldanha.
No sentido contrário, Cariacica-Camburi, a Avenida Beira-Mar ficará interditada entre o Porto de Vitória, no Centro, até a Curva do Saldanha, no Forte São João, entre 5h e 23h. O horário estendido deve-se ao desmonte das estruturas do desfile. Não haverá Rua de Lazer.
Durante esse período, os motoristas que seguem de Cariacica em direção a Camburi deverão utilizar as avenidas Governador Bley, na altura da Praça Oito, e Princesa Isabel como rotas alternativas.