Gonet pede anulação de relatório da PF sobre Moraes e Vorcaro

Gonet afirma, ainda, que mesmo que provas contra uma autoridade fossem encontradas por acaso, Mendonça não poderia determinar o aprofundamento da investigação. "Vale dizer, não caberia a ele determinar que se investigassem com mais detimento referências ao Colega", diz o procurador no texto.

"Ao pedir que fossem examinados os elementos de investigação, não importando quem fosse a autoridade, o ministro relator impôs a investigação do Ministro Alexandre de Moraes – o que realmente acabou por acontecer, em quase 190 páginas das 218 que compõem o estudo policial."

O próprio Gonet é citado no relatório da PF elaborado a pedido de Mendonça. Na investigação, há diálogos em que um advogado encaminha a Daniel Vorcaro mensagens atribuídas a Gonet. Além disso, o filho do procurador-geral teria pedido ao banqueiro para ir a um evento custeado por ele em Londres, com despesas pagas.

Nos bastidores, interlocutores de Mendonça já vinham rebatendo essa possível contestação. De acordo com o entendimento, todo o material é fruto da quebra de sigilo do celular de Vorcaro e Moraes jamais foi diretamente investigado — mas a rede de influência do ex-banqueiro precisaria ser identificada. Assim que os investigadores enviaram os diálogos, Mendonça já teria encaminhado à PGR.

Uma série de mensagens, minutas de contratos e metadados obtidos pela PF no celular de Vorcaro ampliou as informações conhecidas sobre a relação do ex-dono do Master com autoridades.

Vorcaro procurou Moraes enquanto tentava salvar o banco e acompanhar as investigações que levariam à prisão do ex-banqueiro. O material também registra pedidos para que fossem acionados o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e Gonet.