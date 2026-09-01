Por que o TSE recuou e liberou campanha de Renan Santos

"Sequer reconheço Dias Toffoli como ministro, ele está ocupando uma posição ilegítima não só na Suprema Corte como no TSE. Não só ele como o Alexandre de Moraes, que hoje, com as revelações que tivemos, não tem nenhuma condição moral de estar em qualquer posição de poder em uma república minimamente séria e democrática", afirmou.