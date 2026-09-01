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O que muda na mobilidade com a idade? Veja como cuidar do corpo dos 30 aos 70 anos

Especialista destaca a importância de manter hábitos saudáveis desde cedo para favorecer a capacidade funcional e diminuir o risco de perda de autonomia

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 20:14

Portal Edicase

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Publicado em 

01 set 2026 às 20:14
Manter o corpo em movimento ao longo da vida ajuda a preservar a mobilidade e a independência na velhice (Imagem: Lordn | Shutterstock)
Manter o corpo em movimento ao longo da vida ajuda a preservar a mobilidade e a independência na velhice Crédito: Imagem: Lordn | Shutterstock

Chegar à velhice com autonomia para cuidar de si e manter as atividades da rotina é um desejo comum, mas essa realidade não acontece da mesma forma para todas as pessoas. O envelhecimento provoca mudanças naturais no organismo, com a redução da mobilidade, que pode afetar a capacidade funcional ao longo do tempo. Ainda assim, a idade cronológica não é o único elemento que determina como o corpo responderá a essa transformação.

De acordo com o ortopedista Dr. Emerson Garms, do Hospital Santa Catarina – Paulista, o envelhecimento pode estar associado à redução da mobilidade, mas o estilo de vida exerce papel decisivo nesse processo. “O envelhecimento pode levar a uma perda de mobilidade, mas geralmente isso está diretamente relacionado aos hábitos de vida diária”, afirma.

O que fazer para manter a mobilidade?

A recomendação é que os cuidados com a mobilidade comecem cedo e sejam mantidos em todas as fases da vida. Independentemente da idade, a combinação entre exercícios físicos regulares e alongamentos ajuda a preservar a capacidade funcional do corpo. 

Aos 30 anos, o objetivo é construir reservas musculares e articulares para o futuro.Aos 50, manter a força e prevenir perdas naturais do envelhecimento.Já aos 70 anos e além, a atividade física torna-se uma importante aliada para preservar a independência e reduzir o risco de quedas.

As quedas, aliás, representam uma das maiores ameaças à saúde da população idosa. Além das fraturas, elas podem desencadear longos períodos de recuperação, perda de massa muscular , redução da mobilidade e até impactos na saúde emocional e social. Em muitos casos, uma única queda pode marcar o início de um ciclo de perda de autonomia.

A prática regular de exercícios, alimentação equilibrada e sono de qualidade são alguns cuidados que formam a base para um envelhecimento saudável (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)
A prática regular de exercícios, alimentação equilibrada e sono de qualidade são alguns cuidados que formam a base para um envelhecimento saudável Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

Hábitos ao longo da vida fazem diferença

Para o Dr. Emerson Garms, o que diferencia as pessoas que envelhecem com independência daquelas que perdem autonomia mais cedo é a soma de escolhas feitas ao longo da vida. A prática regular de atividade física, alimentação equilibrada, controle do peso corporal e sono de qualidade são fatores que ajudam a preservar músculos , articulações e equilíbrio, reduzindo o risco de limitações futuras e formando a base para um envelhecimento saudável.

Se fosse preciso resumir em uma única recomendação, ela seria simples: manter o corpo em movimento. “As caminhadas e a prática da musculação são ótimas opções. Se puder fazer o que mais gosta, melhor ainda, respeitando sempre os próprios limites”, conclui o ortopedista do Hospital Santa Catarina – Paulista.

Por Nadja Cortes

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