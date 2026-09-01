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Investigação da PF

Mendonça pede a Fachin sessão do STF para discutir mensagens entre Vorcaro e Moraes

Ministro pediu a presidente do Supremo que marque uma reunião presencial para debater novos elementos trazidos pela PF no caso Master

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 15:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 set 2026 às 15:30
BRASÍLIA - O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu o agendamento de uma sessão presencial do plenário para debater as mensagens que apontam para uma interlocução entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Mendonça disse que o plenário da corte é "o caminho inevitável" e a "instância soberana para analisar, de modo técnico e estritamente jurídico" as evidências trazidas pela PF (Polícia Federal). A definição de uma data cabe ao presidente do STF, ministro Edson Fachin.
Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal, segundo mensagens reveladas pelo jornal O Estado de S. Paulo e obtidas também pela Folha.
Ministro André Mendonça durante a sessão da Segunda Turma do STF
Mendonça disse que o plenário da corte é "o caminho inevitável" para discutir as mensagens Gustavo Moreno/STF
Os documentos da Polícia Federal mostram que Vorcaro também pediu encontros com Moraes às vésperas de ser preso, justamente para tratar dos negócios que o fizeram ser investigado.
Vorcaro foi preso pela PF no dia 17 de novembro de 2025, quando se preparava para embarcar em um jato particular com destino a Malta. Documentos mostram que no dia 14 ele pergunta ao ministro se está "marcado amanhã lá em casa" ou se "prefere deixar para semana que vem". Minutos depois, confirma: Vou chegar 14:30 ok! La em casa marcado".
Na noite do dia 15, pelo horário brasileiro, dois dias antes da prisão, o ex-banqueiro pede um novo encontro com Moraes que "pode ser bem rápido". "As 14 então. Passo na sua casa ou na minha?", completa.
Em 15 de novembro de 2025, um sábado, Vorcaro teria enviado a Moraes a mensagem: "Acha que segunda já tenho que estar fora?", questionando sobre a necessidade de sair do país.
No dia seguinte, 16, um domingo, avisa: "Já estou em voo, vou pousar 14:20 e irei direto praí, tudo bem?"

Leia Mais Sobre o Caso 

'Acha que segunda já tenho que estar fora?', perguntou Vorcaro a Moraes 2 dias antes de prisão, diz jornal

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