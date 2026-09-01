Amor, dinheiro e saúde: veja as previsões do baralho cigano para os 12 signos em setembro

A carta “O Cigano” revela um mês de iniciativa, autonomia e decisões importantes, mostrando que setembro dependerá muito da sua capacidade de assumir o protagonismo. No amor, sua intensidade estará em alta, e você poderá tomar a frente para conquistar alguém ou transformar uma situação afetiva. Na carreira, atitude e confiança poderão ajudar a criar oportunidades e melhorar a relação com o dinheiro. A saúde pedirá equilíbrio entre ação e descanso, evitando que a necessidade de controlar tudo gere desgaste. Nas amizades, você perceberá com mais clareza quem acompanha seu crescimento e quem já não combina com a sua nova fase.