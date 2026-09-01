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Luto

Morre Eluza Santos, bailarina capixaba de renome internacional, aos 70 anos

Artista morreu nesta terça-feira (1º), na Serra, após complicações decorrentes de uma infecção adquirida depois de uma cirurgia cardíaca
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 16:43

Eluza Santos, referência da dança capixaba, morre aos 70 anos
Eluza Santos, referência da dança capixaba, morre aos 70 anos Reprodução Instagram @santoseluza

Morreu na madrugada desta terça-feira (1º), aos 70 anos, a bailarina, professora e pesquisadora capixaba Eluza Maria Santos, referência na dança contemporânea no Espírito Santo e no exterior. Ela estava internada no Hospital Meridional, na Serra, após apresentar uma infecção depois de passar por uma cirurgia cardíaca em São Paulo.


Eluza realizou o procedimento no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, em julho. Cerca de um mês depois, já de volta ao Espírito Santo, foi identificada uma infecção contraída durante a cirurgia. Segundo o sobrinho, Eleosippo Santos Neto, ela permaneceu internada na Serra e recebeu tratamento com antibióticos, mas a infecção, provocada por uma bactéria resistente, não respondeu ao tratamento. Eluza morreu por volta das 4h30.


A cirurgia havia sido realizada por causa de um problema em uma válvula do coração. Apesar da condição representar um risco de parada cardíaca em situações de impacto, o problema não limitava as atividades da artista. A decisão pelo procedimento tinha também um objetivo pessoal: permitir que Eluza continuasse dançando, uma das grandes paixões de sua vida.


O velório de Eluza Maria Santos será realizado nesta quarta-feira (2), a partir das 12h, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O enterro está marcado para às 16h30, no mesmo local.

Bailarina, professora e pesquisadora morreu nesta terça-feira (1º)
Bailarina, professora e pesquisadora morreu nesta terça-feira (1º) Reprodução Instagram @santoseluza
Trajetória na dança

Nascida em Vitória, Eluza construiu uma carreira entre o Brasil e os Estados Unidos. Formada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ela fez bacharelado e mestrado em Dança pela Arizona State University e doutorado em Dança e Artes Afins pela Texas Woman’s University, nos Estados Unidos.


Ela viveu mais de duas décadas no país, onde atuou como professora, coreógrafa e dançarina. Um dos principais capítulos da carreira foi na University of North Carolina Greensboro (UNCG), onde foi professora efetiva do Departamento de Dança por 12 anos.


Eluza também lecionou na Ufes e em escolas da rede de ensino de Vitória. Sua pesquisa acadêmica teve a própria capital capixaba como objeto: na tese de doutorado, investigou a expressão cultural presente no trabalho de companhias de dança contemporânea de Vitória.


Ela também foi uma das fundadoras da Latina Dance Theater Project (LDTP), criada em 2002 nos Estados Unidos, e continuou mantendo atividades com a companhia mesmo após retornar ao Espírito Santo.

Depois de retornar ao Brasil, no fim de 2008, Eluza passou a desenvolver projetos no Espírito Santo. Entre 2008 e 2009, criou o EluzArtes, em Vitória, voltado especialmente para profissionais de idade madura e para a exploração do corpo em movimento.


Ao longo da carreira, seus trabalhos artísticos e de pesquisa foram apresentados no Brasil e em países como Estados Unidos, África do Sul, Portugal, Canadá e Finlândia.

Informações sobre a despedida

Velório: quarta-feira (2)
 Horário: a partir das 12h
 Local: Cemitério Jardim da Paz, Serra
 Enterro: 16h30

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