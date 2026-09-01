Morre Eluza Santos, bailarina capixaba de renome internacional, aos 70 anos

Morreu na madrugada desta terça-feira (1º), aos 70 anos, a bailarina, professora e pesquisadora capixaba Eluza Maria Santos, referência na dança contemporânea no Espírito Santo e no exterior. Ela estava internada no Hospital Meridional, na Serra, após apresentar uma infecção depois de passar por uma cirurgia cardíaca em São Paulo.





Eluza realizou o procedimento no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, em julho. Cerca de um mês depois, já de volta ao Espírito Santo, foi identificada uma infecção contraída durante a cirurgia. Segundo o sobrinho, Eleosippo Santos Neto, ela permaneceu internada na Serra e recebeu tratamento com antibióticos, mas a infecção, provocada por uma bactéria resistente, não respondeu ao tratamento. Eluza morreu por volta das 4h30.





A cirurgia havia sido realizada por causa de um problema em uma válvula do coração. Apesar da condição representar um risco de parada cardíaca em situações de impacto, o problema não limitava as atividades da artista. A decisão pelo procedimento tinha também um objetivo pessoal: permitir que Eluza continuasse dançando, uma das grandes paixões de sua vida.





O velório de Eluza Maria Santos será realizado nesta quarta-feira (2), a partir das 12h, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O enterro está marcado para às 16h30, no mesmo local.