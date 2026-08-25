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Luto no country

Morre aos 80 anos Dolly Parton, lenda da música country americana

Cantora conhecida por hits como Jolene faleceu nesta terça-feira (25), confirmo a família pelas redes sociais da artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 15:21

A artista Dolly Parton
A artista Dolly Parton Katie Kauss/Reprodução/Instagram @dollyparton

Dolly Parton, cantora de 'Jolene', morreu aos 80 anos. A informação foi confirmada pela família da artista, em vídeo publicado nas redes sociais. A cantora nasceu em janeiro de 1946, no Tennessee (EUA). Ela tinha apenas 13 anos quando se apresentou na rádio pela primeira vez para um show em Nashville, no Grand Ole Opry.


Seu primeiro contrato com uma gravadora veio em 1962. Naquela época, Parton gravou os singles "It's Sure Gonna Hurt" e "The Love You Gave", que não tiveram uma grande repercussão. Ela se casou em 1966 com Carl Dean, com quem ficou por 60 anos. O empresário mantinha uma vida privada, e morreu em março de 2025, aos 82. Eles não tiveram filhos devido a uma histerectomia que Dolly precisou fazer aos 30. Na época, ela sofria com uma endometriose


A carreira de Dolly deslanchou em 1967, quando trabalhou com Porter Wagoner. Naquele ano, lançou seu primeiro álbum, "Hello, I'm Dolly", e conseguiu destaque nos charts da Billboard e em programas de televisão.Em 1974, ela lançou a música que marcou sua carreira. "Jolene", que conta a história de uma mulher que está com medo de perder seu marido para a amante. A faixa foi uma das mais ouvidas, e marcou o nome de Dolly no country. A música já ganhou diversas reinterpretações, a mais recente sendo de Beyoncé para o álbum "Cowboy Carter".


Durante os anos seguintes, ela seguiu se consolidando no gênero. Em 1986, chegou a inaugurar um parque temático chamado Dollywood, que segue em atuação até hoje. Em 1999, foi incluída no Country Music Hall of Fame e, em 2022, no Rock & Roll Hall of Fame. Ela é uma das raras artistas consagradas em ambos. Ela é madrinha de Miley Cyrus. Dolly tem uma estreita amizade com o pai da cantora, Billy Ray Cyrus. Elas chegaram a cantar juntas em um evento de Ano-Novo em 2022 e colaboraram na faixa "Rainbowland", do álbum "Younger Now", da intérprete de Hannah Montana.

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