Bouvier des Flandres: esse cão gigante e inteligente é o companheiro ideal para sua família

A cabeça é volumosa, característica ressaltada principalmente pela barba e pelos bigodes . Os olhos são ligeiramente ovais e escuros, com tonalidade que varia conforme a pelagem. Outro destaque da raça é o pelo abundante. Segundo a CBKC, ele tem cerca de 6 cm de comprimento e apresenta textura rústica, seca e fosca. Já o subpelo é fino e cerrado e, junto ao pelo de cobertura, forma um manto protetor. Quanto às cores, predominam o cinza, o tigrado e o encarvoado, embora o preto também seja aceito pelo padrão da raça.