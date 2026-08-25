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Pedágio Free Flow: como consultar e pagar pelo app CNH do Brasil

App CNH do Brasil passou a mostrar passagens pelo pedágio eletrônico; veja como consultar cobranças, pagar e contestar valores

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 18:28

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

25 ago 2026 às 18:28
Pedágio da BR 101. Segundo a Ecovias, não há previsão de instalação do sistema free flow no trecho capixaba da rodovia
 Fernando Madeira

O aplicativo CNH do Brasil passou a disponibilizar, nesta segunda-feira (24), informações sobre passagens realizadas em pedágios eletrônicos no modelo Free Flow em todo o país. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a nova funcionalidade permite consultar cobranças, receber alertas e localizar os canais oficiais para pagamento das tarifas nas rodovias que utilizam o sistema.


O Free Flow substitui as tradicionais praças de pedágio com cancelas por pórticos equipados com sensores e câmeras, capazes de identificar automaticamente a placa ou a tag do veículo. No Espírito Santo, o modelo ainda não foi implantado nas rodovias pedagiadas administradas pelo governo estadual ou pela Ecovias Capixaba.


Embora o Espírito Santo ainda não tenha pedágios nesse modelo, a ferramenta pode ser utilizada por motoristas capixabas que trafegarem por rodovias com Free Flow em outros Estados.

O que muda

Segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), com a nova funcionalidade, motoristas que trafegam por diferentes rodovias com Free Flow deixam de depender apenas dos canais de cada concessionária para consultar as passagens registradas. Antes, essas informações eram encontradas somente nos canais oficiais das concessionárias responsáveis pelas rodovias.


Para consultar as passagens, o motorista deve:

  • Abrir o app CNH do Brasil;
  • Acessar "Veículos";
  • Selecionar o veículo desejado;
  • Clicar em "Pedágio Eletrônico".
Serviço é encontrado na aba "Veículos" do aplicativo CNH do Brasil
Serviço é encontrado na aba "Veículos" do aplicativo CNH do Brasil Reprodução/CNH do Brasil
Atenção na hora de pagar

O prazo para pagamento do pedágio é de 30 dias, contados a partir da passagem pelo pórtico. No aplicativo, quando a cobrança estiver disponível, ela aparecerá com o status "Pendente".


Para efetuar o pagamento, o usuário deve selecionar a opção “Como pagar”. O aplicativo direcionará o motorista para o canal oficial da concessionária responsável pela cobrança.


A ANTT ressalta que o pagamento não é realizado diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil. Caso o prazo não seja cumprido, a passagem aparecerá no aplicativo com o status “Vencido”, e a tarifa continuará pendente de pagamento.


Os pagamentos vencidos poderão ser regularizados sem penalidade até o dia 16 de novembro. Depois desse dia, o atraso acarretará em multa e pontos na carteira de habilitação.

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Free flow do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios

CNH digital terá alerta e pagamento de pedágio free flow em todo o país

Outras dúvidas sobre o serviço

1- É necessário realizar cadastro?

Não. É necessário apenas ter o aplicativo CNH do Brasil instalado e atualizado a partir da versão 7.3.0.


2- A passagem demora quanto tempo para aparecer no app?

A previsão é de até 24 horas após a passagem pelo pórtico, nas rodovias já integradas ao sistema.


3- Significado de cada status exposto no app

  • Processamento: a concessionária ainda está confirmando os dados da passagem;
  • Pendente: a passagem foi processada e a tarifa pode ser paga;
  • Pago: tarifa quitada;
  • Vencido: o pagamento não foi realizado dentro do prazo.

4- O app vai avisar quando for preciso pagar uma passagem?
Sim. Uma notificação é enviada quando a passagem fica disponível para pagamento e outra cinco dias antes do vencimento. Os alertas, porém, só serão recebidos se o usuário mantiver as notificações do aplicativo habilitadas no celular.

5- Quem utiliza tag precisa fazer alguma coisa?
Não. Quem possui tag continuará pagando normalmente por meio dela. A diferença é que as passagens também ficarão registradas no CNH do Brasil para consulta.

6- Os dados ficarão restritos ao app?
Não. Os canais oficiais das concessionárias continuarão disponibilizando as informações sobre as passagens.

7- É possível contestar uma passagem ou um valor?
Sim. Ao selecionar “Contestar”, o usuário será direcionado ao canal oficial da concessionária responsável, que analisará a solicitação.

8- Para frotistas
A consulta deverá ser feita pelos responsáveis cadastrados no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e não pelo aplicativo.

9- Passagens antigas estarão disponíveis?
Sim. Todas estarão disponíveis no app.

10- Onde baixar?
O aplicativo CNH do Brasil está disponível em Android e iOS.

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