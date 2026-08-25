Pedágio Free Flow: como consultar e pagar pelo app CNH do Brasil

1- É necessário realizar cadastro?

Não. É necessário apenas ter o aplicativo CNH do Brasil instalado e atualizado a partir da versão 7.3.0.





2- A passagem demora quanto tempo para aparecer no app?

A previsão é de até 24 horas após a passagem pelo pórtico, nas rodovias já integradas ao sistema.





3- Significado de cada status exposto no app

Processamento: a concessionária ainda está confirmando os dados da passagem;

a concessionária ainda está confirmando os dados da passagem; Pendente: a passagem foi processada e a tarifa pode ser paga;

a passagem foi processada e a tarifa pode ser paga; Pago: tarifa quitada;

tarifa quitada; Vencido: o pagamento não foi realizado dentro do prazo.





4- O app vai avisar quando for preciso pagar uma passagem?

Sim. Uma notificação é enviada quando a passagem fica disponível para pagamento e outra cinco dias antes do vencimento. Os alertas, porém, só serão recebidos se o usuário mantiver as notificações do aplicativo habilitadas no celular.





5- Quem utiliza tag precisa fazer alguma coisa?

Não. Quem possui tag continuará pagando normalmente por meio dela. A diferença é que as passagens também ficarão registradas no CNH do Brasil para consulta.





6- Os dados ficarão restritos ao app?

Não. Os canais oficiais das concessionárias continuarão disponibilizando as informações sobre as passagens.





7- É possível contestar uma passagem ou um valor?

Sim. Ao selecionar “Contestar”, o usuário será direcionado ao canal oficial da concessionária responsável, que analisará a solicitação.





8- Para frotistas

A consulta deverá ser feita pelos responsáveis cadastrados no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e não pelo aplicativo.





9- Passagens antigas estarão disponíveis?

Sim. Todas estarão disponíveis no app.





10- Onde baixar?