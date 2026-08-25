Pedágio Free Flow: como consultar e pagar pelo app CNH do Brasil

O aplicativo CNH do Brasil passou a disponibilizar, nesta segunda-feira (24), informações sobre passagens realizadas em pedágios eletrônicos no modelo Free Flow em todo o país. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a nova funcionalidade permite consultar cobranças, receber alertas e localizar os canais oficiais para pagamento das tarifas nas rodovias que utilizam o sistema.
O Free Flow substitui as tradicionais praças de pedágio com cancelas por pórticos equipados com sensores e câmeras, capazes de identificar automaticamente a placa ou a tag do veículo. No Espírito Santo, o modelo ainda não foi implantado nas rodovias pedagiadas administradas pelo governo estadual ou pela Ecovias Capixaba.
Embora o Espírito Santo ainda não tenha pedágios nesse modelo, a ferramenta pode ser utilizada por motoristas capixabas que trafegarem por rodovias com Free Flow em outros Estados.
Segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), com a nova funcionalidade, motoristas que trafegam por diferentes rodovias com Free Flow deixam de depender apenas dos canais de cada concessionária para consultar as passagens registradas. Antes, essas informações eram encontradas somente nos canais oficiais das concessionárias responsáveis pelas rodovias.
Para consultar as passagens, o motorista deve:
- Abrir o app CNH do Brasil;
- Acessar "Veículos";
- Selecionar o veículo desejado;
- Clicar em "Pedágio Eletrônico".
O prazo para pagamento do pedágio é de 30 dias, contados a partir da passagem pelo pórtico. No aplicativo, quando a cobrança estiver disponível, ela aparecerá com o status "Pendente".
Para efetuar o pagamento, o usuário deve selecionar a opção “Como pagar”. O aplicativo direcionará o motorista para o canal oficial da concessionária responsável pela cobrança.
A ANTT ressalta que o pagamento não é realizado diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil. Caso o prazo não seja cumprido, a passagem aparecerá no aplicativo com o status “Vencido”, e a tarifa continuará pendente de pagamento.
Os pagamentos vencidos poderão ser regularizados sem penalidade até o dia 16 de novembro. Depois desse dia, o atraso acarretará em multa e pontos na carteira de habilitação.
1- É necessário realizar cadastro?
Não. É necessário apenas ter o aplicativo CNH do Brasil instalado e atualizado a partir da versão 7.3.0.
2- A passagem demora quanto tempo para aparecer no app?
A previsão é de até 24 horas após a passagem pelo pórtico, nas rodovias já integradas ao sistema.
3- Significado de cada status exposto no app
- Processamento: a concessionária ainda está confirmando os dados da passagem;
- Pendente: a passagem foi processada e a tarifa pode ser paga;
- Pago: tarifa quitada;
- Vencido: o pagamento não foi realizado dentro do prazo.