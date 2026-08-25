Inteligência artificial no Direito: 5 formas de tornar o trabalho jurídico mais eficiente

À medida que a inteligência artificial avança no setor jurídico, seu potencial tende a ir além da produção de textos ou de pesquisas mais rápidas. A transformação mais profunda pode estar no redesenho do fluxo de trabalho, com sistemas executando tarefas em sequência e entregando ao profissional informações organizadas para a tomada de decisão. “A tecnologia executa. A decisão permanece com quem sempre foi responsável por ela”, resume o advogado.