Ação Social da Maranata realiza 11 mil atendimentos em Cariacica

Quem aproveitou o evento para fazer a carteira de identidade e se proteger e proteger a filha contra a gripe foi Rosangela Domingos e a filha Beatriz. As duas foram vacinadas contra Influenza. Rosângela disse que foi a primeira vez que participou da ação social da Maranata e que gostou muito. “Moro aqui em Cariacica e gostei muito, além de tirar a identidade, aproveitei e tomei a vacina”.