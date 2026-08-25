Ação Social da Maranata realiza 11 mil atendimentos em Cariacica

Sábado (15/08) foi dia de receber centenas de membros da Igreja Cristã Maranata (ICM) no Maanaim de Cariacica para uma programação especial de serviços sociais. Voluntários se dedicaram a uma série de atendimentos gratuitos, entre eles, consultas médicas, aplicação de vacinas, orientações jurídicas, obtenção de documentos, corte de cabelo e bazar.
O coordenador de odontologia de todas as ações sociais realizadas pela ICM, João Pedro Xavier, conta que para realizar os atendimentos de forma rápida e com qualidade o grupo trabalha em equipe utilizando bons materiais e um consultório portátil completo.
Entre os serviços mais demandados está o de limpeza, além de restaurações realizadas para entregar um conforto maior aos pacientes.
João Pedro também explica que o trabalho trata-se de uma ação voluntária feita "para Deus". Tudo isso motivado por um gesto de amor, gratidão e do ensinamento bíblico de ajudar e auxiliar as pessoas, o que “alegra o coração da equipe”.
Entretanto, apesar da igreja já ter expertise nesse tipo de evento, com a realização de quatro ações sociais anualmente, cada detalhe começa a ser planejado com três meses de antecedência. Leonice Rocha, secretária do evento, conta que as reuniões e os contatos com voluntários e colaboradores são feitos bem antes do evento acontecer.
“Como os serviços são prestados inteiramente por voluntários, há uma busca constante por profissionais, especialmente na área da saúde, onde a demanda é muito alta devido à carência nos setores públicos. A presença de especialistas ajuda significativamente a população, e as inscrições para novos profissionais voluntários estão sempre abertas”, explica Leonice.
Anualmente, a Igreja Cristã Maranata realiza quatro ações sociais na Grande Vitória. Essa foi a terceira realizada pela ICM neste ano. A primeira ocorreu em Vitória; a segunda foi feita em Carapina, na Serra; e a quarta ação está planejada para ocorrer em Terra Vermelha, Vila Velha.
Os eventos mobilizam, em média, 600 voluntários e realizam aproximadamente 10 mil atendimentos ao longo de todo o dia, divididos entre os turnos da manhã e da tarde. O controle do fluxo é feito por meio da distribuição de senhas, mas, caso haja disponibilidade dos profissionais de saúde, os atendimentos podem continuar mesmo após o preenchimento das vagas iniciais.
Um dos grandes atrativos da ação social é o bazar de roupas. As doações de peças usáveis, sem defeitos ou rasgos, são feitas pelos membros em qualquer templo da Igreja Cristã Maranata, sob a coordenação dos pastores responsáveis. No bazar, os itens são totalmente gratuitos: os beneficiados não precisam pagar nada, bastando pegar uma senha e escolher as roupas que desejam.
Para o presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros, “é uma satisfação muito grande poder estar aqui em Cariacica, em contato com o povo deste importante município do nosso Estado. E, sobretudo, por termos a oportunidade de manifestar ao povo de Cariacica a nossa solidariedade, a nossa disposição de cooperar com eles na medida das nossas possibilidades”.
Na ocasião, Alexandre Gueiros agradeceu a cooperação das autoridades do município, em especial da Secretaria de Saúde, e de outros órgãos municipais e de setores do governo do Estado.
Ao ser questionado se a iniciativa reflete a prática dos ensinamentos da igreja, o presidente da ICM confirmou que essa é a intenção que os move, destacando que “o amor ao próximo, um mandamento do Senhor Jesus, é o real motor para ações desse tipo”.
Já em relação a abrangência do projeto, ele explica que o trabalho teve início no Espírito Santo e que há um planejamento para expandi-lo para outras regiões do País, começando pelo Rio de Janeiro, seguido por Minas Gerais e Bahia, com o objetivo final de alcançar todo o Brasil.
A psicóloga e neuropsicóloga, Sabrina Areias de Almeida participou pela quarta vez como voluntária de ações sociais da ICM. Segundo ela, a sensação de prestar esse serviço para a comunidade é de gratidão, satisfação e dever cumprido. Ela destaca que as pessoas beneficiadas por essas ações geralmente possuem pouco acesso à informação, de modo que ver voluntários capacitados entregando informações úteis à sociedade gera um sentimento de alívio.
Sabrina também aponta que a sua área de atuação é muito carente. “Embora haja muitas pessoas se formando na profissão, a procura tem aumentado significativamente porque a população está aceitando e compreendendo melhor como a psicologia pode ajudar, percebendo que ela vai muito além do que as pessoas tinham em seu ideal”.
Também voluntário, Gabriel Martins Souza, morador de Cariacica, atuou ao lado de outros jovens, sendo responsável por abordar e acolher as pessoas que chegavam à ação social, oferecendo uma oração, apresentando os diversos atendimentos disponíveis no local e transmitindo a palavra de Deus, demonstrando que a sua igreja está de portas abertas para receber a todos.
Em relação ao evento, o pastor Luiz Fernando Pitta, coordenador da ação social, afirma perceber a mobilização não apenas da igreja, mas de diversos setores. Ele destaca ainda a presença de autoridades públicas, empresários e profissionais liberais que se mobilizaram para ajudar a população mais carente.
“Embora a principal função da Igreja Cristã Maranata seja levar a palavra de Deus e fazer com que o homem tenha uma experiência com Jesus vivo, a igreja também possui a responsabilidade de distribuir um pouco daquilo que Deus lhes tem dado”, disse o pastor.
Ele reforça que, como a igreja possui penetração em todos os níveis da sociedade — desde a esfera política (governos federal, estadual e municipais) até empresários, empresas e a população mais simples —, eles utilizam essa capacidade de mobilização para unir os que têm para dar aos que vêm para receber, realizando a ação social e servindo à sociedade.
Dentre as autoridades presentes no evento, estavam o governador Ricardo Ferraço e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio.
A aposentada Maria de Lourdes participou do evento para ser atendida por um oftalmologista. Na triagem, ela foi atendida pela voluntária Fabíola Bonfá, que é servidora da prefeitura e estava atuando na ação social conferindo a pressão arterial e os batimentos cardíacos antes da consulta médica.
Ao ser questionada sobre o sentimento de realizar esse trabalho voluntário, Fabíola destacou que é muito bom participar da ação e poder contribuir com quem precisa. Já dona Maria de Lourdes, expressou gratidão pelo atendimento recebido, elogiando a educação de todos os profissionais envolvidos na ação e afirmando que só tem a agradecer.
Quem aproveitou o evento para fazer a carteira de identidade e se proteger e proteger a filha contra a gripe foi Rosangela Domingos e a filha Beatriz. As duas foram vacinadas contra Influenza. Rosângela disse que foi a primeira vez que participou da ação social da Maranata e que gostou muito. “Moro aqui em Cariacica e gostei muito, além de tirar a identidade, aproveitei e tomei a vacina”.
A assistência social é uma prática que acompanha a Igreja Cristã Maranata desde a sua fundação, inicialmente realizada de forma discreta por um grupo de irmãs que prestavam auxílio direto a lares necessitados. O formato atual, de caráter mais institucionalizado, começou a ser praticado no ano 2000. Além do suporte material, as ações sociais acolhem as pessoas que chegam fragilizadas, oferecendo-lhes também conforto espiritual e uma palavra de Deus.
Serviços oferecidos na ação social realizada no Maanaim de Cariacica
- Atendimento Jurídico
- Atendimento Médico: pediatria, generalista, cardiologia, psicologia, fonoaudiologia
- Atendimento Odontológico
- Vacinação B
- Bazar: doações de roupas e brinquedos
- Inclusão Digital: Carteira de Trabalho Digital, Redes Sociais, Acesso Cidadão, Gov.Br, Meu SUS Digital
- Procon
- Cras: Cadastro Único; Bolsa Família; Trabalho Emprego E Renda; Informações Sobre O Programa Nossocrédito
- EDP: parcelamento, Tarifa Social, troca de titularidade, pedidos de religação
- Montanha da Esperança: oferta de cursos gratuitos profissionalizantes voltados ao desenvolvimento técnico e artístico de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.
- Corte de cabelo
- Sobrancelha feminina
- Vagas de emprego: Supermercado BH