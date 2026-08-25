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Acordo internacional

Programa do ES ajuda BID a contratar seguro com agência do Japão

Projeto capixaba foi apresentado como referência por contar com a participação de uma empresa japonesa; acordo não altera financiamento nem obrigações do Estado

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 19:39

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

25 ago 2026 às 19:39
Estado tem operação de crédito contratada com o BID para executar o Programa Eficiência Logística Vitor Jubini

O Programa Eficiência Logística do Espírito Santo foi utilizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como uma das referências para a contratação de um seguro de crédito com a Nippon Export and Investment Insurance (Nexi), agência estatal do Japão. A participação capixaba, porém, se restringe à apresentação do projeto como exemplo, sem relação contratual entre o governo estadual e a seguradora.


Segundo o governo do Estado, para fechar o acordo com a Nexi, o BID precisou demonstrar que mantém operações de crédito com a participação de empresas japonesas. O programa capixaba atendeu a essa condição porque o consórcio responsável por supervisionar as obras inclui a Nippon Koei Lac, companhia de origem japonesa.


“Para a realização do acordo com a Nexi, foi necessário que o banco multilateral demonstrasse a existência de operações de crédito executadas pelo banco com a participação de empresas japonesas”, explicou o governo em nota.


O BID, então, apresentou o Programa Eficiência Logística do Espírito Santo como uma dessas operações. O projeto não foi o único usado pelo banco durante a negociação com a agência japonesa.


A participação da empresa japonesa ocorre por meio do Consórcio Nippon Koei Lac–Sondotécnica, contratado para supervisionar as obras realizadas com os recursos do financiamento do BID.


A operação entre o banco e a Nexi foi noticiada inicialmente pelo jornal Valor Econômico como um seguro relacionado a um financiamento de US$ 200 milhões destinado à infraestrutura do Espírito Santo. Após ser questionado por A Gazeta, entretanto, o governo esclareceu que não mantém contrato com a agência japonesa.


“O governo do Estado do Espírito Santo esclarece que não possui qualquer relação contratual com a agência estatal japonesa Nippon Export and Investment Insurance”, informou.

Financiamento soma US$ 216,8 milhões

Embora o acordo do seguro não tenha sido firmado pelo Espírito Santo, o Estado possui uma operação de crédito contratada com o BID para executar o Programa Eficiência Logística. O projeto tem valor total de US$ 271 milhões.


Desse montante, US$ 216,8 milhões são provenientes do empréstimo concedido pelo BID, enquanto os outros US$ 54,2 milhões correspondem à contrapartida do governo capixaba.


O programa prevê investimentos na infraestrutura rodoviária estadual. De acordo com o governo, a iniciativa busca melhorar a segurança e a qualidade das estradas, aumentar a eficiência logística, fortalecer a integração regional e apoiar o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.


O governo também ressaltou que o acordo entre o BID e a agência japonesa não modifica as condições do financiamento contratado pelo Estado, como valores, juros, prazos ou garantias. “A operação entre a Nexi e o BID não implica qualquer impacto ou alteração nas condições do financiamento ou nas obrigações assumidas pelo Espírito Santo no ato da assinatura da citada operação de crédito”, afirma o governo.

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