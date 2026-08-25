Programa do ES ajuda BID a contratar seguro com agência do Japão

O Programa Eficiência Logística do Espírito Santo foi utilizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como uma das referências para a contratação de um seguro de crédito com a Nippon Export and Investment Insurance (Nexi), agência estatal do Japão. A participação capixaba, porém, se restringe à apresentação do projeto como exemplo, sem relação contratual entre o governo estadual e a seguradora.





Segundo o governo do Estado, para fechar o acordo com a Nexi, o BID precisou demonstrar que mantém operações de crédito com a participação de empresas japonesas. O programa capixaba atendeu a essa condição porque o consórcio responsável por supervisionar as obras inclui a Nippon Koei Lac, companhia de origem japonesa.





“Para a realização do acordo com a Nexi, foi necessário que o banco multilateral demonstrasse a existência de operações de crédito executadas pelo banco com a participação de empresas japonesas”, explicou o governo em nota.





O BID, então, apresentou o Programa Eficiência Logística do Espírito Santo como uma dessas operações. O projeto não foi o único usado pelo banco durante a negociação com a agência japonesa.





A participação da empresa japonesa ocorre por meio do Consórcio Nippon Koei Lac–Sondotécnica, contratado para supervisionar as obras realizadas com os recursos do financiamento do BID.





A operação entre o banco e a Nexi foi noticiada inicialmente pelo jornal Valor Econômico como um seguro relacionado a um financiamento de US$ 200 milhões destinado à infraestrutura do Espírito Santo. Após ser questionado por A Gazeta, entretanto, o governo esclareceu que não mantém contrato com a agência japonesa.





“O governo do Estado do Espírito Santo esclarece que não possui qualquer relação contratual com a agência estatal japonesa Nippon Export and Investment Insurance”, informou.