Lucro do PicPay mais do que dobra no 2º trimestre após ampliação do crédito

O PicPay, banco digital fundado no Espírito Santo, registrou lucro de R$ 283 milhões no segundo trimestre deste ano (abril, maio e junho), R$ 38 milhões acima da previsão feita pela própria companhia. A empresa teve alta de 67% em comparação com o primeiro trimestre. Em relação ao mesmo período de 2025, o valor mais do que dobrou, registrando aumento de 135%.





No total, a fintech chegou à marca de 70,4 milhões de clientes e receita líquida de R$ 4,1 bilhões. A previsão era de R$ 3,6 bilhões.





Um dos principais motores do crescimento no segundo trimestre foi a expansão da carteira de crédito, que envolve empréstimos pessoais e financiamentos, entre outras modalidades. O saldo chegou a R$ 31,9 bilhões no fim de junho, alta de 99% em relação ao mesmo período de 2025 e de 14% na comparação com o primeiro trimestre deste ano.





O CEO da empresa, Eduardo Chedid, afirmou que os resultados refletem o trabalho feito pela empresa, já imaginando o cenário para 2027, com um mercado de trabalho forte e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) perto de 1,5%.