Justiça bloqueia R$ 90 milhões do PicPay e de associação por suposta fraude contra servidores do DF

O PicPay, empresa criada em Vitória e que se tornou uma das maiores fintechs do Brasil, aparece entre os alvos de uma investigação que apura supostos descontos irregularidades no salário de servidores públicos do Distrito Federal. As informações são do g1.





Cerca de R$ 90 milhões do aplicativo financeiro e da Associação de Servidores Públicos daquele ente federativo foram bloqueados pela Justiça. Além da empresa e da entidade ligada ao funcionalismo, a operação deflagrada nesta sexta-feira (19) mira o Banco de Brasília (BRB), responsável pela folha de pagamento, a Secretaria de Economia do DF e o Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev).





A apuração, conduzida pelo Ministério Público e Polícia Civil do Distrito Federal, tem como foco um modelo de antecipação salarial oferecido a servidores. A suspeita é que o aplicativo financeiro cobrava taxas para camuflar descontos indevidos, que ocorriam desde 2024. A empresa nega irregularidades (veja explicação completa ao final do texto).





A investigação tem como alvo o diretor do PicPay Eduardo Chedid Simões, indiciado pela CPMI dos Descontos Indevidos do INSS, o ex-secretário de Economia do DF Ney Ferraz e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB que está preso.