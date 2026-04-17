Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master

Quase mil servidores do Espírito Santo têm contrato de cartão consignado com o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 por rombo financeiro e suspeitas de fraudes bilionárias e gestão fraudulenta.





O produto operado pelo Master no Estado está vinculado à modalidade de cartão consignado, uma versão equivalente ao que, em alguns locais, é comercializado com o nome Credcesta e foi considerado um dos motores do crescimento do banco antes da derrocada.





O Credcesta ou Cartão Consignado de Benefício, nome usado no governo do Espírito Santo, é uma espécie de cartão de crédito com desconto direto no salário de funcionários públicos e aposentados.





Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recurso Humanos (Seger), atualmente, há 985 contratos ativos de servidores do Estado com o Banco Master nessa modalidade. A soma dos descontos mensais desses contratos é de, aproximadamente, R$ 545 mil.





A taxa de juros das operações varia conforme o tipo de produto, a instituição financeira e a data da contratação, estando definida em cada contrato firmado pelo servidor.





Em nível nacional, esse modelo de consignado foi considerado irregular pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por não ter amparo legal e haver possibilidade de incidência de juros sobre juros nos contratos firmados e tem gerado muitas reclamações em órgãos de defesa ao consumidor do país.