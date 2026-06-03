Mesmo com alta da indústria, PIB do ES fica estável no início de 2026

A economia do Espírito Santo apresentou estabilidade no primeiro trimestre de 2026, sem variação em relação ao trimestre imediatamente anterior, considerando os ajustes sazonais.





Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, outubro a dezembro de 2025, com ajuste sazonal, o Estado apresentou alta de 1,4% da indústria. Em contrapartida, a agropecuária recuou 3,3% e o setor de serviços caiu 1%, índices que anularam a variação agregada. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).





Já na comparação com o mesmo período de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo registrou crescimento de 5%. Nesse acumulado, o crescimento foi influenciado pelas expansões de 11,8% da indústria e 2,5% dos serviços.





O PIB nominal do Espírito Santo foi estimado em R$ 61,3 bilhões no primeiro trimestre de 2026. No acumulado dos últimos quatro trimestres, o valor totalizou R$ 253,1 bilhões. Segundo o IJSN, a trajetória nominal anual segue ascendente, refletindo tanto o crescimento real quanto o efeito dos preços ao longo do período.





Já o resultado do Brasil no primeiro trimestre de 2026 foi de 1,1%, comparado ao trimestre imediatamente anterior. No acumulado do ano, em que o Espírito Santo cresceu 5%, o Brasil teve acúmulo de 1,8% no PIB.