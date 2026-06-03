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ESX 2026

De robô-garçom a escape room: as novidades em feira de inovação em Vitória

Com mais de 300 startups de várias partes do Brasil, evento acontece de 11 a 13 de junho e aposta em experiências com inteligência artificial para aproximar novas tecnologias ao público

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 15:41

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

03 jun 2026 às 15:41
Robô-garçom Niki, da Futuremedia, será atração na ESX 2026
Robô-garçom Nik, desenvolvido pela Futuremedia, será atração na ESX 2026. Futuremedia/Divulgação

Ser atendido por um robô, comprar um café sem precisar enfrentar filas e caixa tradicional e testar habilidades em um escape room. O que poderia parecer cena de um filme futurista fará parte da experiência dos visitantes do ESX 2026 (Innovation Experience Espírito Santo), que acontece entre os dias 11 e 13 de junho, na Praça do Papa, em Vitória.


O maior evento de inovação do Espírito Santo reunirá mais de 300 startups selecionadas de 24 Estados brasileiros e do Distrito Federal. Neste ano, a automação aparece como uma das principais apostas da programação, não apenas nos debates e palestras, mas também nas experiências oferecidas ao público.


Uma das atrações mais curiosas será o Robô Nik, um garçom-robô que estará presente durante os três dias de evento. De acordo com a Futuremedia, desenvolvedora da tecnologia, o robô geralmente é utilizado para servir e disponibilizar comidas e bebidas às pessoas, além de funções de apresentar produtos e serviços, passar informações sobre a mercadoria e apresentar conteúdo em sua tela. O equipamento também interage o público através de sua IA (inteligência artificial).


A exibição do robô busca mostrar, de forma prática, como soluções automatizadas já estão sendo incorporadas ao dia a dia de empresas e serviços.


A proposta também estará presente em outras experiências oferecidas pelo evento, como o escape room, um jogo em que os participantes devem resolver enigmas para “escapar” de uma sala temática com tempo limitado.


A automação também estará presente na própria estrutura do ESX. O credenciamento dos participantes será realizado por reconhecimento facial integrado ao aplicativo do evento, agilizando o acesso e reduzindo filas.


Além disso, quem passar pelo ESX poderá conhecer um mercado onde toda a experiência de compra é automatizada. A proposta é que o visitante entre por meio de reconhecimento facial, escolha os produtos desejados e saia sem precisar passar por um caixa, com todo o processo sendo realizado de forma tecnológica, desde o acesso ao espaço até a finalização da compra.


Segundo o analista de Inovação do Sebrae/ES, Igor Melo, o objetivo é permitir que o público vivencie tecnologias que já estão transformando a forma como as empresas operam e se relacionam com os consumidores.

Este ano estamos trabalhando muito a parte de automação, seja dos empreendimentos, das startups ou dos sistemas integrados. A ideia é mostrar como essas soluções influenciam para levar resultados mais rápidos e proporcionar uma experiência melhor para o usuário final.

Igor Melo Analista de Inovação do Sebrae/ES

Apesar do destaque para novas tecnologias, Igor afirma que o evento também pretende discutir o papel das pessoas em um cenário cada vez mais marcado pela inteligência artificial e pela automação.


Para isso, o ESX 2026 contará com as trilhas “Criar”, “Evoluir” e “Humanizar”, com painéis e debates que vão abordar o desenvolvimento de soluções inovadoras até impactos dessas transformações no mercado de trabalho.

Como todo mundo está caminhando para a inteligência artificial e para a automação, acreditamos que o diferencial estará justamente na questão humana. Essa capacidade de criar conexões e oferecer experiências continuará sendo um grande diferencial para produtos e serviços.

Igor Melo Analista de Inovação do Sebrae/ES

O ESX é um dos maiores eventos de inovação do Espírito Santo
Entrada na ESX é gratuita. Divulgação/Sebrae

ESX 2026

Feira de Inovação com mais de 300 startups, palestras e debates

11 a 13 de junho

Quinta (11) e sexta-feira (12) - das 13h às 21h
Sábado (13) - das 9 às 17h

Praça do Papa, em Vitória

Entrada gratuita, com inscrição por meio do site do evento

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