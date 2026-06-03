De robô-garçom a escape room: as novidades em feira de inovação em Vitória

Ser atendido por um robô, comprar um café sem precisar enfrentar filas e caixa tradicional e testar habilidades em um escape room. O que poderia parecer cena de um filme futurista fará parte da experiência dos visitantes do ESX 2026 (Innovation Experience Espírito Santo), que acontece entre os dias 11 e 13 de junho, na Praça do Papa, em Vitória.





O maior evento de inovação do Espírito Santo reunirá mais de 300 startups selecionadas de 24 Estados brasileiros e do Distrito Federal. Neste ano, a automação aparece como uma das principais apostas da programação, não apenas nos debates e palestras, mas também nas experiências oferecidas ao público.





Uma das atrações mais curiosas será o Robô Nik, um garçom-robô que estará presente durante os três dias de evento. De acordo com a Futuremedia, desenvolvedora da tecnologia, o robô geralmente é utilizado para servir e disponibilizar comidas e bebidas às pessoas, além de funções de apresentar produtos e serviços, passar informações sobre a mercadoria e apresentar conteúdo em sua tela. O equipamento também interage o público através de sua IA (inteligência artificial).





A exibição do robô busca mostrar, de forma prática, como soluções automatizadas já estão sendo incorporadas ao dia a dia de empresas e serviços.





A proposta também estará presente em outras experiências oferecidas pelo evento, como o escape room, um jogo em que os participantes devem resolver enigmas para “escapar” de uma sala temática com tempo limitado.





A automação também estará presente na própria estrutura do ESX. O credenciamento dos participantes será realizado por reconhecimento facial integrado ao aplicativo do evento, agilizando o acesso e reduzindo filas.





Além disso, quem passar pelo ESX poderá conhecer um mercado onde toda a experiência de compra é automatizada. A proposta é que o visitante entre por meio de reconhecimento facial, escolha os produtos desejados e saia sem precisar passar por um caixa, com todo o processo sendo realizado de forma tecnológica, desde o acesso ao espaço até a finalização da compra.





Segundo o analista de Inovação do Sebrae/ES, Igor Melo, o objetivo é permitir que o público vivencie tecnologias que já estão transformando a forma como as empresas operam e se relacionam com os consumidores.